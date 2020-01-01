بسبب الأهلي.. أحمد شوبير يستفز أندية الدوري برسالة مثيرة

أشاد الإعلامى أحمد شوبير بفوز الأهلى على مصر المقاصة 2-0 فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على ملعب السلام، فى إطار لقاءات الجولة الـ 11 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/ 2020.



وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 27 نقطة وتفوق على المقاولون العرب صاحب المركز الثاني برصيد 24 نقطة.



ويعتبر ذئاب الجبل هو المنافس الأقوى للمارد الأحمر في الدوري حتى الآن هذا العام، بينما يتراجع مصر المقاصة المركز الـ15 برصيد 9 نقاط.



وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: " قطار الأهلي لا يتوقف في الدوري .. ويبقي شعار الدوري المصري " مين يقدر علي الأهلي ؟!" .



ونجح الأهلى فى الفوز فى مباراته التاسعة على التوالى ليحلق بصدارة الدوري الممتاز بـ 27 نقطة ، ولم يتلق المارد الأحمر أى هزيمة أو التعادل فى أى مباراة .