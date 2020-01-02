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حمص الشام والبطاطا المشوية تحافظ على رشاقة الجسم في فصل الشتاء ..فيديو

الخميس 02/يناير/2020 - 10:08 ص
حمص الشام
حمص الشام
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ريهام فيكتور
قال الدكتور كريم جمال ، عضو الجمعية المصرية للتغذية ، إن نسبة كبيرة جدا من الناس يزيد وزنها بفصل الشتاء وذلك يعود للكسل ، وقلة التعرض للشمس .

وأضاف الدكتور كريم جمال ، خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح " المذاع على فضائية " DMC " ، أن معدل حرق الجسم يزيد فى فصل الشتاء ، لافتا الى ان عندما تكون درجة حرارة الجو منخفضة فالجسم يبذل طاقة أكثر للحفاظ على درجة حرارته 37 .

وأشار عضو الجمعية المصرية للتغذية ، الى ان "حرق طاقة اكثر يعني معدل حرق أعلى " ، منوها الى ان اذ لم يستقبل الجسم طاقة زائدة من الأكل والسعرات الحرارية ، يبدأ الجسم بحرق الطاقة الزائدة المخزنة بجسمه طول فترة الصيف ، وتابع أنه اذ تجنبنا الأكل الزائد والسعرات الحرارية الزائدة نحافظ على جسم رياضى شكله جيد .

وأردف عضو الجمعية المصرية للتغذية ، أنه لابد من تنظيم وجبات الأكل والحفاظ على معدل الحرق العالي والبعد عن الكسل والتحرك ولعب الرياضه ليكون شكل الجسم مظبوط .


وتابع عضو الجمعية المصرية للتغذية ، أن هناك بعض المأكولات المصريه الشهيره المناسبة تعطينا الطاقة والدفء الخاص بفصل الشتاء وفى نفس الوقت تحافظ على رشاقة الجسم ، مثل : حمص الشام يحتوي على الكميات المناسبة لحمص غنى بالبروتين والفوسفور والمنجنيز أشبه بكمية أقل بسعرات حرارية أقل فمن الممكن تناول حمص الشام كوجبة عشاء .

واكد : " ان البطاطا المشويه من اهم المأكولات الغنية بالنشويات الجيدة التى تجعلك مستقر وصاحب طاقة عالية جدا ، إلى جانب تنها لا تشعرك بالجوع لفترات أطول وفى نفس الوقت تمتلك طاقة عالية جدا وسعرات حرارية مناسبة وفيتامينات مفيدة ، فيمكن تناولها مشوية أو مسلوقة او كوكيز للاطفال .
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