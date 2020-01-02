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محافظات

محافظ الدقهلية يؤكد دعمه المستمر لنادي المنصورة وجماهيره

الخميس 02/يناير/2020 - 08:41 م
محافظ الدقهلية يؤكد
محافظ الدقهلية يؤكد دعمه المستمر لنادي المنصورة وجماهيره
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همت الحسينى
شاهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم وللمرة الثانية علي التوالي مباراة فريق نادي المنصورة بحضور المهندس حاتم المير رئيس مجلس إدارة نادي المنصورة وفتحي عوض الله رئيس منطقة الدقهلية لكرة القدم والنائب احمد الشرقاوي وفوزي فتي أعضاء مجلس النواب وأحمد علام وكيل مديرية الشباب والرياضة للرياضة وعلاء الشربيني وكيل المديرية للشباب.

واستجاب المحافظ لمطالب الجماهير لمشاهدة المباراة بين نادي المنصورة و نادي الرجاء من داخل مدرجات استاد المنصورة وتعالت هتافات الجماهير " يا مختار يا حبيبنا اوعي تمشي وتسيبنا " .

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالشباب ومشاركتهم في كافة الأنشطة الرياضية والاهتمام ببناء الإنسان من أجل جيل قوي.

وأكد محافظ الدقهلية دعمه المستمر لنادي المنصورة وفريقه وأنه مستمر علي العهد والوعد الذي قطعه للفريق بمشاركته كافة مبارياته المقامة علي أرض المحافظة .

وأشار مختار إلي أن الإصرار والعزيمة هما سر النجاح والفوز وتكاتف الفريق وحرصه علي تشريف ناديه ومحافظته هما سر تمسكي بدعمه ومساندته ليعود وينافس مره اخري في الدوري الممتاز .

والجدير بالذكر أن المباراة انتهت بفوز نادي المنصورة بهدفين مقابل هدف واحد لنادي الرجاء .
محافظ الدقهلية يؤكد دعمه المستمر لنادي المنصورة وجماهيره
محافظ الدقهلية يؤكد دعمه المستمر لنادي المنصورة وجماهيره
محافظ الدقهلية يؤكد دعمه المستمر لنادي المنصورة وجماهيره
محافظ الدقهلية يؤكد دعمه المستمر لنادي المنصورة وجماهيره
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