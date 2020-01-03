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نجا من ٣ اغتيالات.. تعرف على سطور في حياة قاسم سليماني| فيديو

الجمعة 03/يناير/2020 - 03:03 م
قاسم سليمانى
قاسم سليمانى
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نورهان رأفت
عرضت فضائية "سكاي نيوز العربية"، إنفوجرافا يدور حول قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني بعد استهدافه في العراق، ونص الانفوجراف على الآتى :

أن قاسم سليمانى تدرج حتى وصل إلي القيادة "فيلق القدس" عام 1998.

قاسم سليماني كان مسؤول عن تنفيذ العمليات العسكرية والاستخباراتية خارج الاراضي الايرانية.

سليمانى قاد معارك لصالح إيران وسوريا ولبنان.

قاسم سليمانى ، أول مهامه مع الحرس السوري كانت قمع القوميات غير الفارسية في إيران.

قاسم سليماني ترقى عام 2011 من رتبة عقيد إلي رتبة لواء بسبب نشاطاته الكثيفة بمنطقة الشرق الأوسط.

قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني ،اتهمته الولايات المتحدة الأمريكية بتدريب المليشيات الطائفية في العراق لمحاربة قوات التحالف الدولي.

في عام 2009 ناقش الأمريكيون الجهود العراقية للوصول الي سليماني لوقف الهجمات الصاروخية على المنطقة الخضراء، ثم نجا من محاولات اغتيالات عديدة أبرزها تحطم طائرة عسكرية شمال غربي إيران عام 2006، وقام بتفجير في دمشق عام 2012 ، تعرض للاغتيال عام 2015 خلال قتال حلب .
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