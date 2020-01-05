د.هلالي عبد الرحمن يكتب : فطريات القطط



و لذلك سيتم سرد مرض فطريات القطط و إنارة كافة جوانبه لنتجنبه ولاسيما كونه مرض من الأمراض المعدية للإنسان – حتى يتثنى لنا اخذ كافة الاحتياطات لتجبنه سواء لحيواننا الأليف أو لنا نحن .



ما هي الفطريات ؟

الفطريات هي كائنات دقيقة تسبب عدوى جلدية تتميز ببقع محمرة أو مائلة للبني على الجلد، حيث تكون أقل تلونًا في المركز مما يعطي شكل الخاتم . يمكن لهذه البقع أن تتواجد في أي مكان في الجسم – معدية نجدها قد تنتقل من الحيوانات منها إلى الإنسان – و لكن من حسن الحظ كونها قابلة للعلاج و ليست من الإمراض التي تهدد الحياة .



أهم أسباب ظهور فطريّات القطط

من أهم أسباب انتشار و شيوع الفطريات في القطط و ذلك نظرا للأسباب التالية

- عدم تعرّض القطط لأشعة الشمس يعد من أهم الأسباب المؤدية لإصابتها بالفطريات.

- يلجا الكثير من المربين الى كثرة الحموم للقطط كنوع من انواع النظافة الشخصية للقطط .

- معيشتها فى المناطق ذات الرطوبة النسبية و الدافئة .

- وجود القط مع قط آخر مصاب بالفطريّات أو البراغيث، حيث تعمل البراغيث على نقل الفطريّات من قط لآخربطريقة ميكانيكية .

- كثرة تعرّق القط ، فالقطط الشيرازى تفرز كميّة كبيرة من العرق بطول شعرها مقارنة بأنواع القطط الأخرى قصيرة الشعر.

- وجود القط بالتربة المحتوية على نسبة كبيرة من الفضلات العضوية المتحللة .

- عدم معالجة القط عند تعرّضه لجروح أو خدوش .

- إصابة القط بمرض يضعف من قدرة جهازه المناعي . ممّا يجعله عرضة للإصابة بمختلف أنواع الفطريّات.





أعراض إصابة القطط بالفطريّات

- ظهور مناطق دائرية فارغة من الشعر في الحيوان المصاب .

- الحكة الشديدة التي قد يصاحبها جروح و دمامل وتقرّحات.

- بروز جروح بشكل مفاجئ في مناطق الأطراف أسفل الظهر والرأس و الأظافر .

- وجود ثقوب عميقة في المنطقة المصابة بالفطريّات.

- وجود قشور بيضاء مكان المنطقة المصابة .

- تورّم بالغدد الليمفاوية للقط.



هل فطريات القطط معدية للإنسان ؟

نعم – تعتبر فطريات القطط من أكثر الأمراض عدوى للإنسان – و تظهر على الجلد في صورة دوائر حمراء ملتهبة ذات حواف مرتفعه و خاصة منطقة اليد و العنق و الوجه - و إذا انتقلت إلى منطقة الرأس – هسنجدها في صورة مناطق دائرية خالية من الشعر و المعروفة باسم ( القوباء )





علاج فطريات القطط

فور ظهور مناطق خالية من الشعر في القطط – ينبغي علينا زيارة اقرب عيادة بيطرية – و الكشف على الحيوان المصاب .



و في حالة تأكيد إصابتها بفطريات – يفضل عزلها عن الحيوانات الأخرى في النطاق حتى لا تنتقل لها الإصابة – كذلك ينبغي لنا التعامل بحرص مع الحيوان المصاب – و عدم ملامسته باليد العارية و الالتزام بلبس القفازات لمنع انتقال العدوى من الحيوان المصاب إلى الإنسان .



- يكتب الطبيب البيطري علاج للحيوان المصاب – و قد تمتد فترة العلاج لمدة تتراوح من 4 أسابيع إلى 6 أسابيع – و في بعض الأحيان قد تصل إلى 8 أسابيع .



- ظهر مؤخرا تطعيم للحيوانات ضد الفطريات – و يعطى بجدول زمني محدد من قبل الطبيب البيطري المعالج – و هذا التطعيم قد يعطى مناعة من الإصابة بالفطريات لفترة تتجاوز الستة أشهر .



و كما ذكرنا مسبقا لمربى الحيوان الأليف " الوقاية خيرا من العلاج " و تكون الوقاية من خلال الاهتمام و العناية المستمرة بالحيوان الأليف – و الرجوع إلى الطبيب البيطري المختص في كل ما يتعلق به .





تعتبر القطط من أكثر الحيوانات الأليفة تربية بالمنازل، وذلك لوجودها الأزلي من القدم، كذلك لسهولة تربيتها و قلة تكلفتها – و لكن نجد في بعض الأحيان تزداد الشكاوى من أعراض ملحوظة على فراء أو جلد أو أظافر القطط – و عقب التوجه إلى الدكتور البيطري المختص و قيامه بالفحص – نكتشف أن حيواننا الأليف يعانى من مرض الفطريات .