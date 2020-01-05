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ساحة رأي

د.هلالي عبد الرحمن يكتب : فطريات القطط

الأحد 05/يناير/2020 - 05:37 ص
صدى البلد
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تعتبر القطط من أكثر الحيوانات الأليفة تربية بالمنازل، وذلك لوجودها الأزلي من القدم، كذلك لسهولة تربيتها و قلة تكلفتها – و لكن نجد في بعض الأحيان تزداد الشكاوى من أعراض ملحوظة على فراء أو جلد أو أظافر القطط – و عقب التوجه إلى الدكتور البيطري المختص و قيامه بالفحص – نكتشف أن حيواننا الأليف يعانى من مرض الفطريات .

و لذلك سيتم سرد مرض فطريات القطط و إنارة كافة جوانبه لنتجنبه ولاسيما كونه مرض من الأمراض المعدية للإنسان – حتى يتثنى لنا اخذ كافة الاحتياطات لتجبنه سواء لحيواننا الأليف أو لنا نحن .

ما هي الفطريات ؟
الفطريات هي كائنات دقيقة تسبب عدوى جلدية تتميز ببقع محمرة أو مائلة للبني على الجلد، حيث تكون أقل تلونًا في المركز مما يعطي شكل الخاتم . يمكن لهذه البقع أن تتواجد في أي مكان في الجسم – معدية نجدها قد تنتقل من الحيوانات منها إلى الإنسان – و لكن من حسن الحظ كونها قابلة للعلاج و ليست من الإمراض التي تهدد الحياة .

أهم أسباب ظهور فطريّات القطط
من أهم أسباب انتشار و شيوع الفطريات في القطط و ذلك نظرا للأسباب التالية
- عدم تعرّض القطط لأشعة الشمس يعد من أهم الأسباب المؤدية لإصابتها بالفطريات.
- يلجا الكثير من المربين الى كثرة الحموم للقطط كنوع من انواع النظافة الشخصية للقطط .
- معيشتها فى المناطق ذات الرطوبة النسبية و الدافئة .
- وجود القط مع قط آخر مصاب بالفطريّات أو البراغيث، حيث تعمل البراغيث على نقل الفطريّات من قط لآخربطريقة ميكانيكية .
- كثرة تعرّق القط ، فالقطط الشيرازى تفرز كميّة كبيرة من العرق بطول شعرها مقارنة بأنواع القطط الأخرى قصيرة الشعر.
- وجود القط بالتربة المحتوية على نسبة كبيرة من الفضلات العضوية المتحللة .
- عدم معالجة القط عند تعرّضه لجروح أو خدوش .
- إصابة القط بمرض يضعف من قدرة جهازه المناعي . ممّا يجعله عرضة للإصابة بمختلف أنواع الفطريّات.


أعراض إصابة القطط بالفطريّات
- ظهور مناطق دائرية فارغة من الشعر في الحيوان المصاب .
- الحكة الشديدة التي قد يصاحبها جروح و دمامل وتقرّحات.
- بروز جروح بشكل مفاجئ في مناطق الأطراف أسفل الظهر والرأس و الأظافر .
- وجود ثقوب عميقة في المنطقة المصابة بالفطريّات.
- وجود قشور بيضاء مكان المنطقة المصابة .
- تورّم بالغدد الليمفاوية للقط.

هل فطريات القطط معدية للإنسان ؟
نعم – تعتبر فطريات القطط من أكثر الأمراض عدوى للإنسان – و تظهر على الجلد في صورة دوائر حمراء ملتهبة ذات حواف مرتفعه و خاصة منطقة اليد و العنق و الوجه - و إذا انتقلت إلى منطقة الرأس – هسنجدها في صورة مناطق دائرية خالية من الشعر و المعروفة باسم ( القوباء )


علاج فطريات القطط
فور ظهور مناطق خالية من الشعر في القطط – ينبغي علينا زيارة اقرب عيادة بيطرية – و الكشف على الحيوان المصاب .

و في حالة تأكيد إصابتها بفطريات – يفضل عزلها عن الحيوانات الأخرى في النطاق حتى لا تنتقل لها الإصابة – كذلك ينبغي لنا التعامل بحرص مع الحيوان المصاب – و عدم ملامسته باليد العارية و الالتزام بلبس القفازات لمنع انتقال العدوى من الحيوان المصاب إلى الإنسان .

- يكتب الطبيب البيطري علاج للحيوان المصاب – و قد تمتد فترة العلاج لمدة تتراوح من 4 أسابيع إلى 6 أسابيع – و في بعض الأحيان قد تصل إلى 8 أسابيع .

- ظهر مؤخرا تطعيم للحيوانات ضد الفطريات – و يعطى بجدول زمني محدد من قبل الطبيب البيطري المعالج – و هذا التطعيم قد يعطى مناعة من الإصابة بالفطريات لفترة تتجاوز الستة أشهر .

و كما ذكرنا مسبقا لمربى الحيوان الأليف " الوقاية خيرا من العلاج " و تكون الوقاية من خلال الاهتمام و العناية المستمرة بالحيوان الأليف – و الرجوع إلى الطبيب البيطري المختص في كل ما يتعلق به .

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