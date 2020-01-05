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مرأة

بعد اقتحام منزل نانسي عجرم وإصابتها.. 8 إجراءات للحماية من السرقة

الأحد 05/يناير/2020 - 02:22 م
نانسي عجرم و زوجها
نانسي عجرم و زوجها
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رشا عوني
أعلنت وسائل إعلام لبنانية اليوم تعرض منزل الفنانة نانسى عجرم إلى السرقة، وقام زوجها بقتل السارق، بعد اشتباك مسلح.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن شابًا سوريًا اقتحم منزل نانسي عجرم في لبنان بقصد السرقة وكان يرغب فى دخول غرفة بناتها، إلا أن زوجها فادي الهاشم تعامل معه بحسم، وأطلق عليه الرصاص وقتله.

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بعد انتشار الخبر، بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تداول أول صور لواقعة اقتحام منزل نانسي عجرم وإصابتها، وتداولت النساء على جروبات الفتيات العديد من النصائح لحماية المنزل من السرقة ، ومنها :

1- تجنب زراعة نباتات وأشجار عالية أمام وحول المنزل
2- زيادة الإضاءة خارج المنزل من كافة الجوانب
3- استخدام كاميرات المراقبة خارج المنزل إذا أمكن
4- تحذير الأطفال بعدم فتح باب المنزل لأي شخص غريب
5- تجنب استخدام الأبواب الزجاج التي يسهل فتحها وكسرها والدخول منها، وهي منتشرة أكثر في الفلل.
6- استخدام نوعية جيدة من الأقفال الحديثة
7- التأكد بشكل مستمر من سلامة النوافذ وإصلاح أي كسر بها قد يسبب دخول السارق من خلالها
8- تجنب إطفاء جميع أنوار المنزل سواء ليلًا أثناء النوم أو أثناء السفر.
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