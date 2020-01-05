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فن

بعد اقتحام منزلها وقتل السارق | رسالة مؤثرة من أحمد موسى إلى نانسي عجرم

الأحد 05/يناير/2020 - 03:46 م
صدى البلد
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منار نور
وجه الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي رسالة إلى الفنانة نانسى عجرم بعد تعرض منزلها للسطو.

وكتبت أحمد موسى عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "الفنانة الرائعة نانسي عجرم حمد الله على سلامتك وكل عائلتك، من قيام اللص المسلح والملثم بمحاولة الخطف والسرقة داخل بيتكم وتهديد الحراس بالقتل، لكن شجاعة زوجك والتصدي والدفاع الشرعي بقتل المسلح منعت الجريمة التي دبر لها القتيل".

وتابع: "نساند نانسي عجرم في محنتها لأنها ساندت بلدي وغنت لوطني وقت الشدة، قدر الله ولطف".

وأعلنت وسائل إعلام لبنانية اليوم تعرض منزل الفنانة نانسى عجرم إلى السرقة، وقام زوجها بقتل السارق، وذلك بعد اشتباك مسلح.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام" أن هناك شابًا سوريًا اقتحم منزل نانسي عجرم في لبنان بقصد السرقة وكان يرغب فى دخول غرفة بناتها، إلا أن زوجها فادي الهاشم تعامل معه بحسم، وبعد أن أطلق عليه الرصاص قرر أن يواجه بنفس السلاح وقام بقتل السارق.

وتجري حاليًا بعض التحقيقات ومعاينة المنزل والأدلة الجنائية للوقوف على جميع تفاصيل الحادث.

يذكر أن نانسي عجرم تشارك حاليًا في برنامج "ذا فويس كيدز" مع محمد حماقي وعاصي الحلاني.
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