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برلمان

طارق رضوان: تركيا لا تستطيع إرسال قواتها لليبيا وما تقوم به شو إعلامي

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 04:21 ص
اردوغان
اردوغان
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ماجدة بدوى
صرح النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، أن ما جاء في معرض تصريحات اردوغان في شان إرسال قوات الي ليبيا ما هو الا طرقعة او عرض إعلامي، لان بالنظر بتروي في الأمور اللوجستية والجيوسياسية، لا يمكن ان يرسل اي قوات لان ببساطة ليس لدية غطاء جوي او بحري كافي لمثل هذا العمل في مسافة ١٣٠٠ كيلو متر بحري ويمكنه من توفير التأمين اللازم نظرا لمرور هذه القوات في المرمي اليوناني والقبرصي والمصري والليبي.

وأوضح  "طارق رضوان"، أن الطريق الوحيد الذي يستطيع توفير بنية خصبة لإنزال قوات، هو فقط في محاولته الفاشلة في عمل اتفاق مع دولة تونس او الجزائر في إطار اتفاقيات دفاع مشترك، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل تونس والجزائر سواء في ضوء زيارته الى تونس او اتصالاته مع الجزائر.

وتابع النائب، :"ما يقوم به هو فقط، إرسال مرتزقة عبر طائرات مدنية مؤجرة الي مطار معتيقه الليبي ويتم التعامل معهم من قبل القوات الليبية".

يأتى ذلك بعد أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء تحرك وحدات من الجيش التركي باتجاه ليبيا، من أجل التنسيق. بحسب ما نقلته "رويترز"

جاء ذلك بعدما صوت البرلمان التركي بالموافقة على مقترح أردوغان بالتدخل عسكريا في ليبيا، في خطوة تواجه رفضا دوليا واسعا.

واكد أردوغان استجابته لدعوة حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج التي يتهمها البرلمان بالخيانة العظمى.

وكان البرلمان اللليبي قد أعلن إلغاء اتفاقية السراج وأردوغان، واتهم كل من شارك بها بالخيانة العظمى.

وقال أردوغان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور تركيا الأربعاء المقبل، حيث سيبحثان القضايا الإقليمية.
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