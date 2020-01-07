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مرأة

ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك.. وما نصيحة الأبراج لك

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 06:00 ص
صدى البلد
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أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي نصائح للمواليد ٧ يناير.

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 7 يناير فإن ذلك يعني أن لديك شخصية متكاملة.. توازن بين العقل والمشاعر وتتمسك بالمبادئ، وتستطيع أن تحرز تقدما.

نصيحة:
هذا العام يمثل بالنسبة لك مرحلة شعور بالتشتت والتشوش، ومع ذلك قد تساعدك اتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية في كثير من الأحيان على حل مشاكلك. إذا استطعت أن توسع دائرة معارفك فقد تظهر لك فرص جيدة.
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