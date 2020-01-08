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أخبار البلد

وزير الخارجية الفرنسي يصل القاهرة للمشاركة في الاجتماع الوزاري حول ليبيا

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:00 ص
وزير خارجية فرنسا
وزير خارجية فرنسا
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نورهان خفاجي
وصل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم، وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، في زيارة للبلاد يلتقي خلالها عدد من المسؤولين، ويشارك في الاجتماع التنسيقى حول ليبيا المقرر انعقاده غدا الأربعاء في القاهرة.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن وزير الخارجية الفرنسي، وصل على متن الرحلة القادمة من بروكسل، وتم إنهاء إجراءات وصوله من خلال الاستراحة الحكومية بالمطار، وكان في استقباله عدد من مسؤولي السفارة الفرنسية بالقاهرة

وكانت وزارة الخارجية، أعلنت أن الوزير سامح شكري قد سوف يستضيف غدا الأربعاء، اجتماعا تنسيقيا وزاريا يضم وزراء خارجية كل من فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص، لبحث مُجمل التطورات المُتسارعة على المشهد الليبي مؤخرا، وسُبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية، والتصدي إلى كل ما من شأنه عرقلة تلك الجهود؛ بالإضافة إلى التباحث حول مُجمل الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط.

وعقدت وزارة الخارجية، الأحد الماضي، لإحاطة عدد من السفراء الأوروبيين والسفير الأمريكي لدى القاهرة بالموقف المصري من تطورات الأوضاع على الساحة الليبية لاسيما الخطوة الأخيرة المُتعلقة بالتفويض الذي منحه البرلمان التركي لإرسال قوات تركية إلى ليبيا.
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