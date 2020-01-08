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أخبار العالم

الخارجية الأوكرانية: مقتل طاقم وركاب الطائرة المنكوبة في إيران

الأربعاء 08/يناير/2020 - 08:49 ص
طائرة أوكرانية
طائرة أوكرانية
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شيماء مصطفى
أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، مقتل طاقم وركاب الطائرة المنكوبة في إيران.

ووفقًا لوكالة "أنترفاكس" الروسية، قالت إدارة الشؤون القنصلية في الوزارة: "تدل المعلومات الأولية المتوفرة من جانب شركة الطيران الأوكرانية، على سقوط طائرة ركاب تابعة لها، بعد إقلاعها من مطار الخميني في طهران".

وأشارت الإدارة إلى أن الطائرة التابعة لشركة "الخطوط الدولية الأوكرانية"، سقطت في مكان غير بعيد عن المطار.

وقال ممثل الخارجية، إنه يجري التحقق من جنسيات الضحايا، وعدد مواطني أوكرانيا بينهم.

وكانت طائرة "بوينج 737" تابعة للطيران الأوكراني تحطمت بالقرب من مطار خامنئي الدولي في العاصمة الإيرانية طهران.

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة الأوكرانية التي سقطت بعد إقلاعها من مطار خامنئي الدولي في إيران.

وأفادت وكالة "فارس" بتحطم طائرة ركاب من طراز بوينج تابعة لشركة أوكرانية على متنها 180 راكبا بالقرب من مطار طهران الدولي بسبب خلل فني.

وذكرت وسائل إعلام أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قطع زيارة لسلطنة عُمان بعد سقوط الطائرة الأوكرانية في طهران.

يأتي ذلك عقب تبنى الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة عين الأسد للقوات الأمريكية في العراق، في إطار الثأر لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري خلال ضربة أمريكية في بغداد الجمعة الماضي.
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