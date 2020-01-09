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فن

خالد النبوي يواصل متابعة يوم وليلة..صور

الخميس 09/يناير/2020 - 09:08 ص
خالد النبوى مع الجمهور
خالد النبوى مع الجمهور
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سعيد فراج
يواصل الفنان خالد النبوي، متابعة ردود فعل الجمهور حول فيلمه الجديد "يوم وليلة"، لليوم الثالث على التوالي، حيث فوجئ الجمهور أمس "الاربعاء" بوجود "النبوي" معهم داخل قاعة سينما نايل سيتي، في حفل السادسة مساء، ثم شاهد الفيلم أيضا مع رواد سينما جلاكسي في حفل التاسعة مساء، وحرص علي التقاط الصور التذكارية مع الجمهور.

وكان النبوي قد شاهد الفيلم أمس في سينما كايرو فيستيفال و سينما سيتي ستارز ، وطلب منه الجمهور خلاله منه بضرورة الاستمرار في تقديم نوعية الاعمال التي يقدمها ، وقالوا له "اوعى تعمل حاجة عكس اللي أنت بتعمله" ، بينما قال لهم "خالد" :"هفضل أعمل اللي انا مصدقه طول ما أنا لاقي جمهور زيكم " .

يشار الي أن الفيلم كان قد بدأ عرضه رسميا "الاثنين" الماضي، فيما أقيم العرض الخاص يوم الاحد الماضي بمول مصر ، وذلك بحضور نجوم وفريق عمل الفيلم بجانب النقاد والصحفيين والإعلاميين ولفيف من الشخصيات العامة.

يشارك في بطولة فيلم "يوم وليلة" كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، ومحمد جمعة وشادي أسعد، وظهور خاص للطفلة ميرنا من ذوي الاحتياجات الخاصة ، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافي وشركة الريماس للإنتاج الفني، إشراف عام ريمون رمسيس ومشرف على الإنتاج عبدالله منصور ولاين برديوسر فدوى رفيق.
خالد النبوي يواصل متابعة يوم وليلة..صور
خالد النبوي يواصل متابعة يوم وليلة..صور
خالد النبوي يواصل متابعة يوم وليلة..صور
خالد النبوي يواصل متابعة يوم وليلة..صور
خالد النبوي يواصل متابعة يوم وليلة..صور
خالد النبوي يواصل متابعة يوم وليلة..صور
خالد النبوي يواصل متابعة يوم وليلة..صور
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