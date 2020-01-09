AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

نقيب المحامين: تقديم خدمة ختم البطاقة الشخصية للأعضاء دون رسوم

الخميس 09/يناير/2020 - 09:40 م
صدى البلد
Advertisements
حمادة خطاب
كشف سامح عاشور نقيب المحامين، عن أسباب اشتراط ختم ورق البطاقة الشخصية بالنقابة العامة في القاهرة. 

نقيب القاهرة: حذف أي صيدلي من القيمة المضافة مبيعاته أقل من 500 ألف جنيه

وقال عاشور خلال لقائه بمحامي الأقصر اليوم : هناك بعض النقابات الفرعية تختمها دون تحري الدقة، والداخلية أبلغت بعدة حالات.

وتابع: تخفيفا على المحامين سنقدم الخدمة دون رسم.. هذا الاجراء حتى لا يحمل أحد بطاقة شخصية مدون بها محام وهو غير مشتغل، وهذا يحافظ على مصلحة الجميع".

في سياق آخر ذكر نقيب المحامين، أنه بداية من عام 2021 سيبدأ العمل بأكاديمية المحاماة التي ستكون الدراسة بها شرطا للقيد بجداول النقابة، كما ستمنح دبلومة قانونية، مردفا: "وفرنا دورات بأكاديمية ناصر العسكرية، وقريبا سيكون هناك تخفيض 50% لشباب محامي الصعيد".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نقيب المحامين: فائض النقابة تجاوز 600 مليون جنيه.. مشروع لزيادة المعاشات إلى ٣ آلاف جنيه.. ولن نترك غير مشتغل يزاحم الآعضاء في مواردهم.. صور

سامح عاشور: شروط القبول بالنقابة ستصبح أصعب من نظيرتها بالنيابة العامة

من يتطاول سنقطع يده.. سامح عاشور يجيب عن أهم ٨ أسئلة للمحامين.. أبرزها موقفه من الدفاع عن الأعضاء.. تفاصيل الإسكان الجديد وقيد التعليم المفتوح.. وسبب حرمان محامي الجدول العام من العلاج

سامح عاشور يتوعد: لن نترك شخصاً غير مشتغل بالمحاماة يحصل على معاش

سامح عاشور: 2020 العام الأخير لقبول القيد بجداول المحامين مباشرة

سامح عاشور: النقابة تصدت لعدوين كانا كفيلين بالقضاء عليها

ترشيحاتنا

مصطفى بكري يكشف كواليس حريق فيلا إيهاب توفيق ووفاة والده.. فيديو

لأول مرة بأفريقيا.. القوات المسلحة تنظم بطولة كأس العالم العسكرية لكرة القدم

ماذا بينك وبين الله.. جسد والد إيهاب توفيق لم تمسسه النار

الرى : عدم التوافق حول التصرفات المائية المنطلقة من سد النهضة واجتماع فى واشنطن فى 13 يناير الجارى

موعد عزاء والد إيهاب توفيق.. بعد وفاته نتيجة حريق الفيلا

قرار قضائي في المتهم بقتل ضحايا مجزرة كفر الدوار.. تعرف عليه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم الأجواء المشحونة.. العائلة المالكة تحتفل بعيد ميلاد كيت ميدلتون

بعد عملية غالية بن علي.. أعراض التهاب المرارة في 8 إشارات

هنتعشى إيه النهاردة.. كريب حادق وبطاطس ودجز