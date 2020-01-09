نقيب المحامين: تقديم خدمة ختم البطاقة الشخصية للأعضاء دون رسوم





وقال عاشور خلال لقائه بمحامي الأقصر اليوم : هناك بعض النقابات الفرعية تختمها دون تحري الدقة، والداخلية أبلغت بعدة حالات.وتابع: تخفيفا على المحامين سنقدم الخدمة دون رسم.. هذا الاجراء حتى لا يحمل أحد بطاقة شخصية مدون بها محام وهو غير مشتغل، وهذا يحافظ على مصلحة الجميع".في سياق آخر ذكر نقيب المحامين، أنه بداية من عام 2021 سيبدأ العمل بأكاديمية المحاماة التي ستكون الدراسة بها شرطا للقيد بجداول النقابة، كما ستمنح دبلومة قانونية، مردفا: "وفرنا دورات بأكاديمية ناصر العسكرية، وقريبا سيكون هناك تخفيض 50% لشباب محامي الصعيد".