500 ألف جنيه سنويا.. الصيادلة تحذر من التسجيل بالخطأ بضريبة القيمة المضافة

قال الدكتور سعيد شمعة، نقيب صيادلة الدقهلية، ان القانون حدد الضريبة المضافة والتسجيل فيها للصيادلة الذين يصل حجم اعمال صيدلياتهم الى ٥٠٠ الف جنيه سنويا فعليا.
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واكد شمعة لـ"صدي البلد" ان المشكلة تكمن في ان هناك صيادلة قاموا بالتسجيل فيها بالخطأ رغم ان اعمالهم لم تصل الى حد التسجيل.
واوضح نقيب الدقهلية، ان لعدم الوقوع في اخطاء التسجيل، طالبت النقابة الصيادلة بالتقدم لها لمساعدتهم في الغاء تسجيلهم في ضريبة القيمة المضافة.
وافاد شمعة، ان التسجيل بالخطا يحمل الصيادلة اعباء ضريبية هم ليسوا خاضعين لها من الاصل.
واضاف شمعة، انه يوجد صيادلة تقدموا لضرائب القيمة المضافة للتسجيل فيها رغم ان اعمالهم لم تصل لحد التسجيل ٥٠٠ الف جنيه سنويا.
كانت نقابة الصيادلة، أرسلت خطابا إلى رئيس مصلحة الضرائب،و رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية بمصلحة الضرائب، طالبتهما فيه بإلغاء تسجيل الصيدليات التى كانت مسجلة سابقا فى ظل قانون ضريبة المبيعات والتى كان حجم تعاملاتها السنوى تخطى حد التسجيل وهو 150 ألف جنيه، وبعد صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة والذى نص على رفع حد التسجيل إلى 500 ألف، عليه يحق للمسجلين الذين لم يبلغوا هذا الحد الجديد الغاء تسجيلهم السابق فى خلال شهر من إثبات ذلك من واقع اقرار الضريبة على الدخل السنوى بما يفيد عدم بلوغ هذا الحد الجديد.
وأكدت النقابة فى خطابها للضرائب على ضرورة سرعة انهاء التسوية المطلوبة عن السنوات السابقة للصيدليات، على أن يتم بعد ذلك مباشرة إلغاء تسجيل هذه الملفات مع تحديد سقف زمنى لتنفيذ ذلك بما يتناسب مع حجم هذه المشكلة، وجاء رد مصلحة الضرائب بمطالبة النقابة بموافاتها ببيان تلك الصيدليات (اسم الصيدلية_رقم التسجيل) حتى يتسنى لها سرعة إتخاذ اللازم قانونًا فى هذا الشأن.
حصانة والطبقة المتوسطة.. أبرز
تصريحات عاشور خلال لقائه بـ محامي قنا
واكد شمعة لـ"صدي البلد" ان المشكلة تكمن في ان هناك صيادلة قاموا بالتسجيل فيها بالخطأ رغم ان اعمالهم لم تصل الى حد التسجيل.
واوضح نقيب الدقهلية، ان لعدم الوقوع في اخطاء التسجيل، طالبت النقابة الصيادلة بالتقدم لها لمساعدتهم في الغاء تسجيلهم في ضريبة القيمة المضافة.
وافاد شمعة، ان التسجيل بالخطا يحمل الصيادلة اعباء ضريبية هم ليسوا خاضعين لها من الاصل.
واضاف شمعة، انه يوجد صيادلة تقدموا لضرائب القيمة المضافة للتسجيل فيها رغم ان اعمالهم لم تصل لحد التسجيل ٥٠٠ الف جنيه سنويا.
كانت نقابة الصيادلة، أرسلت خطابا إلى رئيس مصلحة الضرائب،و رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية بمصلحة الضرائب، طالبتهما فيه بإلغاء تسجيل الصيدليات التى كانت مسجلة سابقا فى ظل قانون ضريبة المبيعات والتى كان حجم تعاملاتها السنوى تخطى حد التسجيل وهو 150 ألف جنيه، وبعد صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة والذى نص على رفع حد التسجيل إلى 500 ألف، عليه يحق للمسجلين الذين لم يبلغوا هذا الحد الجديد الغاء تسجيلهم السابق فى خلال شهر من إثبات ذلك من واقع اقرار الضريبة على الدخل السنوى بما يفيد عدم بلوغ هذا الحد الجديد.
وأكدت النقابة فى خطابها للضرائب على ضرورة سرعة انهاء التسوية المطلوبة عن السنوات السابقة للصيدليات، على أن يتم بعد ذلك مباشرة إلغاء تسجيل هذه الملفات مع تحديد سقف زمنى لتنفيذ ذلك بما يتناسب مع حجم هذه المشكلة، وجاء رد مصلحة الضرائب بمطالبة النقابة بموافاتها ببيان تلك الصيدليات (اسم الصيدلية_رقم التسجيل) حتى يتسنى لها سرعة إتخاذ اللازم قانونًا فى هذا الشأن.