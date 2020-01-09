حصانة والطبقة المتوسطة.. أبرز تصريحات عاشور خلال لقائه بـ محامي قنا

عقد سامح عاشور نقيب المحامين لقاءً مفتوحًا بمحامي قنا، أمس الأربعاء، ضمن عدد من اللقاءات التى أقامها في الفترة الأخيرة، للإجابة علي تساؤلات شباب المحامين، وإبراز ما تم إنجازه في عهده.



وأدلي عاشور خلال كلمته بعدد من التصريحات المهمة، نرصدها في التقرير التالي في نقاط :



- الجيل الحالي بنى جمهورية المحاماة الثانية.



-استطاع المحامون بنضالهم أن يدافعوا عن استقلال الوطن والنقابة طيلة تاريخها.



- هذا الميلاد الجديد ساهم فيه شيوخ وشباب المحامين.



-ستنشر أسماء كل من أقاموا وانضموا لدعاوى ضد النقابة بملفي تنقية الجداول والتعليم المفتوح.



- قرارات مجلس النقابة أوقفت مسيرة الانهيار الاقتصادي وساعدت في تنمية الموارد مما أدى لزيادة المعاشات ورفع سقف العلاج.



- تضاعف الإنفاق على العلاج في 2019 ليصل إلى 310 مليون بدلا من 150 مليونا في 2018.



- الحصانات التي نصت عليها تعديلات قانون المحاماة لا يتمتع بها المحامين في أي دولة عربية أخرى.



- النقابة ستتسلم مبناها المؤجر لمجلس الدولة وسيصبح صرح لمحامي قنا.



-سنوقع بروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية لتخصيص 500 وحدة سكنية لمحامي قنا.



- سنتوسع في هذا البروتوكول لاحقا ليشمل باقي المحافظات التي بها وحدات تابعة للهيئة.



-اقترحت عقد مؤتمر للنقابات المهنية بحضور الرئيس.



-نهدف إلى أن يستمع الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشاكل الطبقة المتوسطة التي تتشكل غالبيتها من أعضاء النقابات المهنية.



- نهدف أيضا للمساهمة مع القيادة السياسية في وضع حلول للأزمات التي يمر بها الوطن بما نمتلكه من خبرات كلا في مجاله.



- المعادلة الدولية بالمنطقة العربية ليست في صالح مصر والوطن العربي.



- هناك صراع على فرض وممارسة الهيمنة لأمريكا وروسيا وإيران وتركيا.



- التواجد التركي في ليبيا ليس في صالح مصر.



- الإعلام يجب أن يترك الدولة المصرية تتصرف دون مزايدات أو ضغوط.



-ندعم القوات المسلحة في كل معاركها التي تخوضها لحماية حدودنا.



- نرفض محاولات البعض تقسيم فلسطين إلى الضفة الغربية وغزة.



- أرض دولة فلسطين من النهر إلى البحر وعاصمتها القدس الشريف.



- المستفيد الوحيد من الصراع الراهن في المنطقة هو إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية الداعمة لها.



-فلتسقط أمريكا وإسرائيل وتركيا.