تركي ال الشيخ ينشر فيديو لمهارات لاعب بالدوري الإسباني.. ومتابعون: هييجي الأهلي؟

نشر المستشار تركي ال الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي الميريا الاسباني، فيديو جديدا لاحد اللاعبين بالدوري الاسباني.



وعبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نشر تركي ال الشيخ فيديو للاعب وابرز مهاراته في الدوري الاسباني، دون ان يذكر الي اين سينتقل هذا اللاعب هل لناديه الميريا ام لاحد الاندية السعودية او اي ناد اخر.



واثار هذا الفيديو جدلا بين متابعي تركي ال الشيخ، حيث دخل البعض في تساؤلات عديدة منها هل سينضم هذا اللاعب الي النادي الأهلي ام لا، ومنهم من قال :" هتجيبوا الاهلي يا كبير"، في اشارة من الجماهير الي عودة تركي ال شيخ لدعم النادي الأهلي.



وكان تركي ال الشيخ مستضيفا رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب منذ مدة ليست بالطويلة، وأكد فيها على قوة العلاقة بينهما وانه عاد ليكون ضمن جمهور النادي الأهلي، وان القرارات تخص مجلس الادارة بقيادة محمود الخطيب.



