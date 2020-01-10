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رياضة

الخطيب يطمئن على بعثة الأهلي في زيمبابوي

الجمعة 10/يناير/2020 - 12:45 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على الاطمئنان على بعثة فريق الكرة في زيمبابوي قبل اللقاء المهم أمام فريق بلاتينيوم غدا السبت، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأجرى "الخطيب"، اتصالا هاتفيا مع إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة النادي، ورئيس بعثة فريق الكرة في زيمبابوي، اطمأن من خلاله على جميع اعضاء البعثة وظروف الإقامة والإعاشة والتدريب.

وطلب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، من الكفراوي نقل تحياته للجهاز الفني واللاعبين، والتأكيد على ثقته في قدرة الأهلي على تحقيق الفوز، واستكمال المسيرة نحو الأدوار النهائية للبطولة.

وأكد الكفراوي لرئيس النادي أن الأمور تسير بصورة جيدة للغاية، والجميع يعيش في حالة من التركيز؛ من أجل تحقيق الهدف المحدد، وهو الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث.

وكانت بعثة الأهلي قد غادرت هراري عاصمة زيمبابوي في الثانية عشرة ظهر اليوم متوجهة إلى مدينة بولاوايو التي تحتضن مباراة الأهلي وبلاتينيوم.

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