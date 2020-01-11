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تعليم

اليوم.. تربية فنية حلوان تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول

السبت 11/يناير/2020 - 06:27 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلنت جامعة حلوان بعد انتهاء الفصل الدراسى الأول عن موعد بدء الامتحانات بجميع كليات الجامعة لطلاب مرحلة البكالوريوس والليسانس.

وأوضحت إدارة الجامعة أن امتحانات امتحانات كلية التربية الفنية اليوم السبت الموافق 11 يناير 2020 وتنتهي الأحد الموافق 19 يناير ٢٠٢٠ .

مشيرة أنه تم التنسيق الكامل بين عمداء الكليات والوكلاء وإدارة الجامعة لتوفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح إدارة أعمال الامتحانات من حيث توفير الملاحظين والمراقبين، وكذا الإشراف الطبي للحالات العادية أو الحرجة وكذلك توفير الأمن الإداري اللازم لتأمين قاعات الامتحانات من الخارج، لضمان توفير أقصى وسائل المساعدة لإتمام أعمال الامتحانات في جو هادئ للطلاب.
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