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أخبار العالم

بعد اعتراف إيران بقصف الطائرة الأوكرانية.. وزير خارجية طهران: خطأ بشري

السبت 11/يناير/2020 - 06:22 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
بعد دقائق من إعلان التلفزيون الرسمي الإيراني رسميًا أن الحرس الثوري قصف بالخطأ الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي تحطمت يوم الأربعاء الماضي بالقرب من العاصمة طهران، خرج وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، ليبرر الكارثة بالقول إنه كان "خطأ بشري".

وقال ظريف في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يوم حزين، فقد أكدت التحقيقات أن الطائرة تحطمت بخطأ بشري في وقت أزمة نجمت عن المغامرة الأمريكية، ونعتذر لأسر وذوي الضحايا".

وقعت الكارثة التي أسفر تحطمها عن مقتل جميع ركابها الـ176، معظمهم من الإيرانيين والكنديين، ولكن أيضًا بينهم أفغان وبريطانيون وسويديون وأوكرانيين بعد ساعات قليلة من إطلاق طهران صواريخ على قواعد يستخدمها الجيش الأميركي في العراق.

ومساء أول أمس، أعلنت كييف أنّ الخبراء الأوكرانيين الذين أرسلوا إلى إيران تمكنوا من الوصول إلى الصندوقين الأسودين اللذين عثر عليهما بعد وقت قليل من وقوع الحادثة الأربعاء.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أن "فرضية ضرب الطائرة بصاروخ ليست مستبعدة، لكن ليست مؤكدة أيضًا" وذلك قبل إعلان كييف أنها تلقت من واشنطن "معطيات مهمة" عن الكارثة.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إنّ بلاده تعتبر أنّ الطائرة تعرّضت "على الأرجح" لصاروخ إيراني.
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