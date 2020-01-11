في عيد ميلاد ملك قورة | حقيقة خضوعها لعملية تجميل

تحتفل اليوم الفنانة الشابة ملك قورة، بعيد ميلادها الـ27، إذ ولدت بالقاهرة في مثل هذا اليوم 11 يناير عام 1993، لأب مصري هو رجل الأعمال محمد قورة، وأم مصرية هي الفنانة عبير منير.



وقبل 4 سنوات أثارت ملك قورة، الجدل حولها بجلسة تصوير ظهرت فيها بملامح مختلفة، لتثير تساؤلات جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول خضوعها لعمليات تجميل أدت إلى تغير شكلها.



وأصدرت ملك قورة، آنذاك بيانا صحفيا للرد على هذه الشائعات، وأكدت فيه أن هذه الأخبار غير صحيحة بالمرة وأن جلسة التصوير غيرت شكلها بالكامل عن طريق الفوتوشوب مما أدى إلى تغيير ملامحها.



وكشفت عن أنها خضعت لجلسة تصوير جديدة للمصور محمود عاشور لصالح مجلة "نصف الدنيا" ظهرت خلالها بإطلالة صيفية أكدت فيها أنها لم تخضع لأي عملية تجميل كما علق المتابعون.



وأضافت، ملك قورة: "أؤكد لكل الجمهور المتابع لي منذ بدايتي أنني لا أمتلك أي حساب على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وأن ما كُتب على لساني لا يخصني ,لأني أحترم كل الجمهور وعُمري ما اتحدث معهم بشكل غير لائق لأني أعتبرهم أهلي وهم من وقفوا بجانبي ,وانني اتواصل مع الجمهور فقط عبر صفحتي الرسمية على موقع "فيس بوك"".



وشاركت ملك قورة، في طفولتها ببرامج أطفال مثل: «يلا بينا واسمعونا»، وشاركت بعد ذلك في دور ابنة الفنانة ليلى علوي بمسلسل «نور الصباح»، وظهرت مع شقيقتها مريم قورة في فيلم «غاوي حب» للفنان محمد فؤاد، وتوالت أعمالها الفنية بعد ذلك.