AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في عيد ميلاد ملك قورة | حقيقة خضوعها لعملية تجميل

السبت 11/يناير/2020 - 01:24 م
ملك قورة
ملك قورة
Advertisements
سعيد فراج
تحتفل اليوم الفنانة الشابة ملك قورة، بعيد ميلادها الـ27، إذ ولدت بالقاهرة في مثل هذا اليوم 11 يناير عام 1993، لأب مصري هو رجل الأعمال محمد قورة، وأم مصرية هي الفنانة عبير منير.

وقبل 4 سنوات أثارت ملك قورة، الجدل حولها بجلسة تصوير ظهرت فيها بملامح مختلفة، لتثير تساؤلات جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول خضوعها لعمليات تجميل أدت إلى تغير شكلها.

وأصدرت ملك قورة، آنذاك بيانا صحفيا للرد على هذه الشائعات، وأكدت فيه أن هذه الأخبار غير صحيحة بالمرة وأن جلسة التصوير غيرت شكلها بالكامل عن طريق الفوتوشوب مما أدى إلى تغيير ملامحها.

وكشفت عن أنها خضعت لجلسة تصوير جديدة للمصور محمود عاشور لصالح مجلة "نصف الدنيا" ظهرت خلالها بإطلالة صيفية أكدت فيها أنها لم تخضع لأي عملية تجميل كما علق المتابعون.

وأضافت، ملك قورة: "أؤكد لكل الجمهور المتابع لي منذ بدايتي أنني لا أمتلك أي حساب على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وأن ما كُتب على لساني لا يخصني ,لأني أحترم كل الجمهور وعُمري ما اتحدث معهم بشكل غير لائق لأني أعتبرهم أهلي وهم من وقفوا بجانبي ,وانني اتواصل مع الجمهور فقط عبر صفحتي الرسمية على موقع "فيس بوك"".

وشاركت ملك قورة، في طفولتها ببرامج أطفال مثل: «يلا بينا واسمعونا»، وشاركت بعد ذلك في دور ابنة الفنانة ليلى علوي بمسلسل «نور الصباح»، وظهرت مع شقيقتها مريم قورة في فيلم «غاوي حب» للفنان محمد فؤاد، وتوالت أعمالها الفنية بعد ذلك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ إطلالة جذابة.. ملك قورة تبهر متابعيها .. شاهد

ابن وفاء عامر يرقص عاريا..أبناء الفنانين يثيرون الجدل أبرزهم كامليا ابنة علا غانم

بالأسود القصير.. أول ظهور لـ غادة عادل بعد خضوعها لعملية جراحية

في عيد ميلادها.. بسمة تكشف حقيقة خضوعها لعمليات تجميل

في عيد ميلادها.. كيف تغير شكل هنا الزاهد بعد تجميل أنفها

في عيد ميلادها.. شاهد مقطع فيديو لـ ملك قورة وهي ترقص في زفاف أختها

ترشيحاتنا

أساءت للمملكة.. مراسلة لقنوات رياضية تشعل غضب السعوديين.. تفاصيل

دعاء التوبة النصوح.. 10 أدوية مأثورة للتخلص من جميع الذنوب والمعاصى

فى 10 دقائق وبمشروب طبيعى.. تسكين آلام خشونة الركبة والفقرات

نجت في المسلسل وماتت في الحقيقة.. طفلة تقلد مشهدا دراميا.. والنتيجة مأساوية

بفساتين قصيرة.. زوجة محمود العسيلي تتألق في عقد قرانها وحفل زفافها.. أيهما أجمل؟

حقيقة استقالة روحاني بعد تورط قوات بلاده فى إسقاط الطائرة الأوكرانية‎.. اعرف التفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفساتين قصيرة.. زوجة محمود العسيلي تتألق في عقد قرانها وحفل زفافها.. أيهما أجمل؟

بمكياج صاخب و جمبسوت بالترتر.. زوجة مصطفى فهمي تتألق في أحدث ظهور لها

أسعار مازدا mazda 3 اليوم في مصر.. صور