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أخبار البلد

لأول مرة.. التنمية المحلية تخصص دورة التخطيط للتنمية المستدامة بسقارة

الأحد 12/يناير/2020 - 08:53 ص
اللواء محمود شعراوى
اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، 4 دورات تدريبية خلال الأسبوع الجاري،وتتضمن الدورات حقيبة تدريبية جديدة تنفذ للمرة الأولى وهى التخطيط للتنمية المستدامة مع التركيز على التخطيط المحلي المتكامل لرؤساء الوحدات القروية.

بالإضافة إلى دورتين تدريبيتين عن أساسيات التحول الرقمي وتنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم في مجال الشئون المالية، فيما تستمر دورة اللغة الانجليزية مستوى ثاني للأسبوع الثاني على التوالي ويستفيد من هذه الدورات 175 متدربًا من جميع المحافظات.

ونوه اللواء محمود شعراوى إلى أنه يتلقى تقارير متابعة دورية عن معدلات تنفيذ الخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعام المالى 2019/2020 ومستوى الأداء ومدى الاستفادة والمستوى التى يتخرج منها متدربي الدورات التدريبية، مشيرًا إلى أنه تم حتى الآن تنفيذ 50 دورة تدريبية من الخطة التدريبية والتي بدأت في شهر سبتمبر 2019 استفاد منها حوالي 2512 متدرب بمختلف المستويات الوظيفية وفي جميع المحافظات.

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وأشار اللواء شعراوي إلى أن الدورات التدريبية التي ينفذها المركز تعتمد على تطبيق الأساليب الحديثة في إدارة الاجتماعات وورش العمل من خلال مناقشات مجموعات العمل المصغرة وعرض الأفكار ونقدها وتطويرها،كما يتم تطبيق سياسات تمكين متدربي الدورات في محافظاتهم عن طريق التنسيق مع قيادات المحافظات وعقد ورش عمل محلية لهم مع عناصر منظومة العمل المتعلقة بهم في منظومة التدريب وبناء القدرات وترشيح المتميزين منهم لتولي مناصب قيادية بمحافظاتهم،لافتا إلى أنه تم تحديث محتوى كل الحقائب التدريبية التقليدية بما استجد من قوانين وتشريعات وقرارات حكومية ومهام مكلف بها المستهدفين بالتدريب.

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