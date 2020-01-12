تفاصيل جديدة.. آخر تطورات قضية زوج نانسي عجرم من البداية للنهاية

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أصدر أقارب الشاب السوري محمد حسن الموسى «المقتول في فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم»، بيانًا عبر منصات التواصل الاجتماعي للرد على واقعة قتل ابن عمهم برصاص زوج الفنانة.وكتب علي الموسى، ابن عم الشاب السوري، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، قائلًا: «بسم الله الرحمن الرحيم.. أرجو من جميع الذين يقرؤون هذا المنشور أن يشاركوه على الفور لكي لا يضيع حق المغدور.. نحن أبناء عمومة المغدور محمد حسن الموسى آل الموسى، من عشائر النعيم، نطالب بفتح تحقيق بالقضية التي نسبت للمغدور محمد لعدة أسباب»، موضحين إياها في التالي:1- الذي ظهر بالفيديو شخصية غير شخصية المغدور، اللباس بالفيديو غير لباسه وهو مقتول، لون الجاكيت بالفيديو أبيض ولونه وهو مقتول أسود.2- هناك عدة فيديوهات لم يتم نشرها، علما بأن الفيلا بأكملها تحيط بها الكاميرات بما فيها الغرف الداخلية.3- كما ذكر الإعلام اللبناني أن المغدور دخل إلى غرفة بنات نانسي، هل يستطيع أحد أن يفسر كيف أصيبت نانسي؟4- هل من المعقول أن يقوم شخص بمفرده بالسطو على فيلا نانسي عجرم؟5- المصاري التي سرقها على زعمهم، لماذا وجدت فوق الطاولة؟ ولماذا تم شحط الجثة من مكانها؟6- هناك ادعاء من زوج نانسي بأنه لم يتذكر أي شيفرة للكاميرات عدا شيفرة الكاميرا التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.7- أخيرا نطالب بفتح شيفرات جميع الكاميرات الموجودة داخل الفيلا وخارجها، إذ إن هناك قصا وتعديلا للفيديو الذي تم نشره.نشرت شبكة «شام» السورية، مقطعا صوتيا لوالدة الشاب السوري محمد حسن الموسى، الذي وقع قتيلًا في فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، متأثرًا برصاص زوجها فادي الهاشم، في ظل إلصاق تهمة السرقة بالشاب.وأظهر التسجيل الصوتي الذي نشرته الشبكة الإخبارية السورية، تأثر الأم، وترديدها كلمات موجعة، بدأتها قائلة: «قتلوا ابني.. حرقوا قلبي عليه»، مشيرة إلى أن الفيديو المتداول للحادث مفبرك ولا يظهر الحقيقة كاملة، مطالبة الجميع بالرجوع للفيديو، مشددة على ضرورة أخذ حق ابنها كاملًا.وقالت الأم إن ابنها كان يعمل يومي الجمعة والسبت في فيلا نانسي عجرم، وإن لديه مستحقات مالية كان يطالب بها، متسائلة: «أين البودي جاردات!؟»، مشيرة إلى أن أي تحرك غريب في الفيلا ملحوظ لدى الحراس «إذا بدوس على الأرض بتزمر».وتساءلت أم الشاب السوري عن باقي الكاميرات في فيلا نانسي عجرم، ولماذا تعطلت في هذه الليلة، مستنكرة ما يقال حول تواجد ابنها في غرفة بنات الفنانة اللبنانية.رد غابي جرمانوس، محامي الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، على عائلة الشاب السوري محمد حسن الموسى، الذي وقع قتيلًا برصاص زوج الفنانة، داخل فيلتها في لبنان.وقال غابي جرمانوس، في تصريحات لمواقع لبنانية، إن الشاب السوري لم يكن يعمل لدى نانسي عجرم كما ادعت عائلته، بحسب ما قاله المحامي، الذي شدد على أنه لا توجد معرفة مسبقة بهذا الشاب.وأكد المحامي غابي جرمانوس عدم تورط فادي الهاشم، وأن الأخير لجأ إلى القضاء وسلّم نفسه وهو في حال دفاع مشروع، مضيفًا: «نتمنى ألا يتم استغلال القصة إعلاميًا».كشف المحامى قاسم الضيقة، وكيل القتيل محمد موسى، عن العديد من التفاصيل الجديدة بالقضية التى تنظر حاليا أمام القضاء اللبناني في واقعة اقتحام منزل الفنانة نانسي عجرم.وقال قاسم الضيقة لقناة "الجديد": "هناك عدة أدلة تؤكد أن الدكتور فادى الهاشم مذنب فى قتله للشاب السورى محمد موسى، وذلك فى واقعة اقتحام منزل نانسي عجرم".وأضاف: "المثير للدهشة أنه حتى الآن لم يتم الكشف عن التقرير الجنائى على الرغم من إطلاق سراح الدكتور فادى الهاشم، وهو أمر غير قانونى، حيث إن هذا التقرير الذي يحدد هل يمكن إطلاق سراحه أم لا".وتابع: "هناك بعض الأدلة التى تكشف حقيقة الأمر وإقدام فادى الهاشم على ارتكاب جريمة القتل، ولعل من أبرزها الفيديو الذى تم انتشار أجزاء منه محذوفة، مما يؤكد أن هناك تلاعبا فيه".واستطرد: "كما أنه ليس من المنطقي وجود فيلا بها حراس وكاميرات مراقبة وإنذارات ولم يتم الكشف عن هوية القتيل الذي دخل الحديقة الخاصة بالفيلا وجلس بها ما يقرب من ساعتين، حسب حديث نانسى عجرم وزوجها".وأوضح: "مع وجود ثلاثة من الحراس ودخولهم الفيلا أثناء الواقعة، كان يمكن أن يتم حل الأزمة دون اندفاع الدكتور فادى الهاشم وإقدامه على قتل محمد موسى، خاصة أن القتيل كان يحوز سلاحا "فشنك"، وهنا لا تتوافر لديه نية القتل والإجرام الذى يتسم به بعض المجرمين والمحترفين فى السرقة والسطو".قررت أسرة القتيل محمد موسى استلام جثمانه من المستشفى، وذلك بعد أن كانوا يرفضون هذا الأمر بسبب التحقيقات التى تجرى حاليا بعد واقعة اقتحام منزل نانسى عجرم.وقررت أسرة القتيل أن تدفنه في مسقط رأسه "دمشق"، في ظل استمرار التحقيقات ومتابعة الدعوى، عبر وكيلهم القانوني.وقال المحامى قاسم الضيقة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "أطلب من أسرة الفنانة نانسى عجرم أن ترعى أبناء القتيل، وأن تحرص على زيارتهم".وأضاف: "حبذا لو السيدة نانسي عجرم قامت بزيارة لأولاد المقتول والتعهد برعايتهم واحتضانهم بعد نيلهم رتبة يتيم، لكان المشهد أرقى ويستحق الثناء".أصدر الطب الشرعي اللبناني تقريره في قضية مقتل الشاب السوري محمد حسن الموسى، برصاص فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم.وقال الطبيب الشرعي، إن الشاب السوري تلقى 18 طلقة في جسده كانت كالتالي: طلقة واحدة في الساعد الأيمن، طلقتان في الكتف اليسرى، طلقة تحت الإبط الأيسر، 3 طلقات في الصدر، طلقتان في البطن، 7 طلقات في الجهة الخلفية من الجسم وعلى المؤخرة، وطلقة في الفخذ اليسرى.حصل موقع "صدى البلد"،على صور لقتيل فيلا نانسي عجرم، عقب قتله داخل الفيلا من قبل زوجها الدكتور فادي، حيث تم تجريده من ملابسه أثناء المعاينة والفحص.نشرت فاطمة الموسى، زوجة الشاب السوري محمد حسن الموسى، تسجيلا صوتيًا تداوله نشطاء سوريون، لتفجر مفاجأة حول واقعة مقتل الأخير في فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم برصاص زوجها فادي الهاشم.وقالت زوجة الشاب السوري المقتول، إن زوجها كان يعمل في فيلا نانسي عجرم، وقبل قتله وعدوه بأجر 800 دولار شهريًا، بالإضافة إلى سكن لأسرته، لكنه لقى مصرعه برصاص زوج الفنانة.