طلعت يوسف يعلن قائمة الاتحاد السكندرى استعدادًا لمباراة بيراميدز غدًا بالدورى

أعلن طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز، المقرر لها مساء غد الخميس، على ستاد المكس، ضمن الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز.



وشهدت القائمة تواجد الليبي أنيس سلتو، المنضم حديثا لصفوف الفريق، بينما يغيب هشام محمد للإصابة.



وجاءت كالتالي:



حراسة المرمى: عماد السيد، محمود الزنفلي.



الدفاع: محمود رزق، إسلام جمال، محمد أنور، السيد سالم، أسامة العزب، صبري رحيل، ويلسون أكابكو، محمود شعبان.



الوسط: نور السيد، أحمد نبيل مانجا، أحمد رفعت، أحمد راشد، رزاق سيسيه، أحمد حجي، مروان عطية، أيمن غباشي.



الهجوم: خالد قمر، إيمانويل أوكوي، محمد ناجي جدو، أنيس سلتو.



يذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز الرابع، في جدول ترتيب الدوري، برصيد 21 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 19 نقطة.