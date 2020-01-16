بعد اقتراب إنهاء الصفقة.. شوبير: أزمة تعرقل إعلان ضم أليو بادجي لـ الأهلي

كشفت الإعلامي أحمد شوبير، عن السبب الرئيسي وراء تأجيل إعلان الأهلي الرسمي عن صفقة اللاعب الجديد الذي تم التعاقد معه.





وقال الإعلامي أحمد شوبير ، خلال تصريحاته على برنامج "ملعب أون" الذي يقدمه عبر قناة "أون سبورت"، إن السبب يعود إلى غموض موقف الثنائي وليد أزارو وجيرالدو من العروض التي تلقياها في الساعات الماضية.





وأضاف الإعلامي أحمد شوبير، أن التعاقد انتهي فعليًا مع السنغالي أليو بادجي، لاعب ومهاجم رابيد فيينا النمساوي، وتم الاتفاق على التفاصيل.





وأشار الإعلامي أحمد شوبير، إلى أن جيرالدو رفض عرضًا من نادي الصفاقسي التونسي، ووليد أزارو أعلن تمسكه بالبقاء في الأهلي.





وأوضح الإعلامي أحمد شوبير، أنه يجب رفع اسم جيرالدو أو أزارو من القائمة الحمراء لقيد اللاعب الجديد، وبالتالي لابد من موافقتهما على الرحيل ولو على سبيل الإعارة.