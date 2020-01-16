AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد اقتراب إنهاء الصفقة.. شوبير: أزمة تعرقل إعلان ضم أليو بادجي لـ الأهلي

الخميس 16/يناير/2020 - 12:47 ص
أليو بادجي
أليو بادجي
Advertisements
عمرو ابوبكر
كشفت الإعلامي أحمد شوبير، عن السبب الرئيسي وراء تأجيل إعلان الأهلي الرسمي عن صفقة اللاعب الجديد الذي تم التعاقد معه.

وقال الإعلامي أحمد شوبير، خلال تصريحاته على برنامج "ملعب أون" الذي يقدمه عبر قناة "أون سبورت"، إن السبب يعود إلى غموض موقف الثنائي وليد أزارو وجيرالدو من العروض التي تلقياها في الساعات الماضية.

وأضاف الإعلامي أحمد شوبير، أن التعاقد انتهي فعليًا مع السنغالي أليو بادجي، لاعب ومهاجم رابيد فيينا النمساوي، وتم الاتفاق على التفاصيل.

وأشار الإعلامي أحمد شوبير، إلى أن جيرالدو رفض عرضًا من نادي الصفاقسي التونسي، ووليد أزارو أعلن تمسكه بالبقاء في الأهلي.

وأوضح الإعلامي أحمد شوبير، أنه يجب رفع اسم جيرالدو أو أزارو من القائمة الحمراء لقيد اللاعب الجديد، وبالتالي لابد من موافقتهما على الرحيل ولو على سبيل الإعارة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السنغالي إليو بادجي على أعتاب الأهلي

اخبار الأهلي.. إليو بادجي على أعتاب النادي.. وعودة سعد سمير للتدريبات..وفايلر يتمسك بـ كهربا

كل ما تود معرفته عن إليو بادجي مهاجم الأهلي القادم .. فيديو

اخبار الرياضة.. بوطيب يرفض التنازل عن مستحقاته وفسخ تعاقده.. حقيقة انضمام إليو بادجي إلى الأهلي .. رحيل مدرب الزمالك السابق

فرنسي وثلاثي أفريقي على أعتاب الأهلي.. من الأقرب لـ القلعة الحمراء؟

الإعلان الرسمي خلال ساعات.. الأهلى ينهى صفقة المهاجم الأفريقي الجديد

ترشيحاتنا

هل يغني الاستحمام عن الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب

قاطرة بشرية.. ملخص لمهارات وأهداف أليو باجي مهاجم الأهلي الجديد

بملابس جريئة.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في الجيم.. شاهد

من الإعدام لـ العودة للحياة.. محطات قضية المهندس على ابو القاسم في السعودية

هل يجوز رجوع الزوجين بعد الخلع؟ الإفتاء تجيب.. فيديو

جربها بنفسك.. ماذا يحدث عند وضع بيكربونات الصوديوم في حذائك؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج وبفستان أحمر.. شاهد أحدث ظهور لـ طليقة علي ربيع

شاهد.. قفزة الموت تنهي حياة مصارع شهير.. تفاصيل الحادثة

جينيسيس تكشف رسميًا عن GV80 أول سيارة SUV في تاريخها .. فيديو وصور