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رياضة

بيراميدز في مواجهة قوية أمام الاتحاد السكندري بالدوري

الخميس 16/يناير/2020 - 09:29 ص
صدى البلد
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نور عادل
يصطدم فريق بيراميدز بمنافسه الاتحاد السكندري، اليوم، الخميس، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً باستاد المكس في الإسكندرية في إطار الأسبوع الثالث عشر من عمر الدوري الممتاز.

ويدخل الاتحاد السكندري المباراة بقيادة طلعت يوسف، وهو غائب عن تحقيق أي انتصار منذ مباراة الأهلي التي هزم فيها بأربعة أهداف دون رد.

ويحاول الاتحاد السكندري تحقيق الفوز في تلك المباراة أملًا منه في الاستمرار في المربع الذهبي، وإلا سيحصل فريق بيراميدز على مكانه بجدول الدوري.

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق بيراميدز منتشيًا بالفوز في مباراتين متتاليتين على الإسماعيلي والمصري بالدوري الممتاز وبكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الرابع برصيد 21، بينما يأتي بيراميدز في المركز الخامس برصيد 19 نقطة.
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