صحة الشرقية تطعم مليون طفل ضد شلل الأطفال

تم تنفيذ الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال بالشرقية في شهر فبراير ٢٠١٩ م، وتم تطعيم ١١٦٠٢١٩ طفلاً من المصريين وغير المصريين بنسبة مستهدف 103%، منهم ١٩٥٣٤٦ طفلا أقل من عام، و٩٦٣٨٧٣ طفلاً من عام إلي خمس أعوام .





وأضاف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تم تطعيم ١٠٠١٣٧٢ طفلا بتطعيمات روتينية وتحقيق نسبة تغطية لأكثر من ٩٥٪ لجميع الجرعات (الدرن _ شلل الأطفال _ سابين _ الكبدي B _ التيتانوس _ الدفتريا _ السعال الديكي _ الإنفلونزا البكتيرية _ الحصبة _ الحصبة الألمانية _ النكاف _ السولك).



