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محافظات

صحة الشرقية تطعم مليون طفل ضد شلل الأطفال

الخميس 16/يناير/2020 - 10:34 ص
تطعيم
تطعيم
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محمد الطحاوي
تم تنفيذ الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال بالشرقية في شهر فبراير ٢٠١٩ م، وتم تطعيم ١١٦٠٢١٩ طفلاً من المصريين وغير المصريين بنسبة مستهدف 103%، منهم ١٩٥٣٤٦ طفلا أقل من عام، و٩٦٣٨٧٣ طفلاً من عام إلي خمس أعوام .

وأضاف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تم تطعيم ١٠٠١٣٧٢ طفلا بتطعيمات روتينية وتحقيق نسبة تغطية لأكثر من ٩٥٪ لجميع الجرعات (الدرن _ شلل الأطفال _ سابين _ الكبدي B _ التيتانوس _ الدفتريا _ السعال الديكي _ الإنفلونزا البكتيرية _ الحصبة _ الحصبة الألمانية _ النكاف _ السولك).

كما تم تطعيم ٤٣٧٥٦٧ تلميذاً تطعيمات المدارس بطعم السحائي الثنائي علي مستوى جميع المدارس والمعاهد الأزهرية علي مستوى المحافظة.
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