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تعليم

تعليمات عاجلة من التعليم للمديريات بشأن ضوابط اختيار قيادات الإدارات التعليمية والمدارس

الخميس 16/يناير/2020 - 09:06 م
التربية و التعليم
التربية و التعليم
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ياســمين بدوي
أصدر الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين والتعليم العام، أمرا إداريا تم إرساله لجميع المديريات التعليمية، أكد خلاله أنه تلاحظ قيام بعض المديريات والإدارات التعليمية بإصدار أوامر تكليف بشأن شغل وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية، ووظيفة مدير ووكيل مدرسة بالمخالفة لما ورد بأحكام القانون 155 لسنة 2007 .

وشدد نائب وزير التربية والتعليم في هذا الأمر الإداري، على ضرورة الالتزام بما نص عليه القانون 155 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 وتعديلاته.

كما أكد نائب وزير التربية والتعليم ضرورة الالتزام بالإعلان عن مديري ووكلاء الإدارات التعليمية والموجهين ومديري ووكلاء المدارس خلال يوليو من كل عام على أن يتم الانتهاء من شغل هذه الوظائف قبل بداية العام الدراسي بوقت كاف.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أنه يكون الاختيار وفقا لنصوص 3 و 10 و11 من اللائحة التنفيذية مع الالتزام ببطاقات الوصف الصادرة بالقرار الوزاري 164 لسنة 2016 والخاص باعتماد أعضاء هيئة التعليم.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم إلى ضرورة أن تتولى اللجنة المشكلة بقرار من السلطة المختصة اختصاصاتها وفق ما حددته المادة 10 من اللائحة التنفيذية وأن يكون ضمن أعضاء اللجنة عناصر فنية وقانونية وإدارية.
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