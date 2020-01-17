الزمالك يستأنف استعداداته لمواجهة المصري البورسعيدي بالدوري

استأنف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية صباح اليوم الجمعة، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك بعد حصول اللاعبين على راحة من مران أمس عقب الفوز على الجونة بهدفين دون رد.





وانطلق المران بفترة إحماء تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، بالركض حول الملعب ثم عمل بعض التمارين بالكرة وبدون الكرة.





وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون على الحديث مع اللاعبين خلال فترة الإحماء لمنحهم بعض التعليمات المراد تنفيذها خلال المران.



