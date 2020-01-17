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رياضة

الزمالك يستأنف استعداداته لمواجهة المصري البورسعيدي بالدوري

الجمعة 17/يناير/2020 - 12:10 م
الزمالك
الزمالك
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منتصر الرفاعي- ملك موسي
استأنف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية صباح اليوم الجمعة، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك بعد حصول اللاعبين على راحة من مران أمس عقب الفوز على الجونة بهدفين دون رد.

وانطلق المران بفترة إحماء تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، بالركض حول الملعب ثم عمل بعض التمارين بالكرة وبدون الكرة.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون على الحديث مع اللاعبين خلال فترة الإحماء لمنحهم بعض التعليمات المراد تنفيذها خلال المران.

ويواجه فريق الزمالك نظيره المصري البورسعيدي يوم الاثنين المقبل على ملعب المكس ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.
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