لازم يتغير.. تعرف على سبب تغيير قانون مجلس النواب الحالي

يستعد البرلمان في دور الانعقاد الحالي والأخير، لمناقشة قوانين الاستحقاقات الدستورية وفي مقدمتها الخاصة بانتخاب مجلس نواب جديد، وانتخابات مجلس الشيوخ كأحد نتائج التعديلات الدستورية الأخيرة، فضلا عن انتخابات المجالس المحلية أحد استحقاقات دستور مصر 2014.





ووفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة يستلزم تعديل القانون الحالى لانتخابات البرلمان، فقد نصت على أن أعضاء مجلس النواب لا يقل عن 450 عضوا ويعين الرئيس ما لا يزيد على 5% وتمثيل المرأة ربع إجمالى المقاعد.





وعلى الرغم من بداية دور الانعقاد الحالي، ومناقشة المجلس للعديد من القوانين وإقرار أغلبها إلا أن قوانين الانتخابات لم تكن من ضمنها، حيث لم ترسل الحكومة هذه القوانين إلى المجلس حتى الآن.





وفي هذا السياق، أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على ضرورة إنهاء مشروعات قوانين الاستحقاقات الدستورية وعلى رأسها قانون الانتخابات البرلمانية بشقيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ، خلال دور الانعقاد الحالي والأخير، مشيرا إلى أن البرلمان ينتظر إرسال الحكومة لهذه القوانين.





وأوضح الطماوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن اللجنة التشريعية تعكف على مناقشة وإنهاء قوانين الانتخابات عقب إرسالها مباشرة من الحكومة، نظرا لأهميتها الملحة وضيق وقت البرلمان "لم يتبق إلا دور الانعقاد الحالي"، لافتا إلى أن الحكومة لم تعلن حتى الآن موعد إرسال القوانين.



