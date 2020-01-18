AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

تشريعية البرلمان: 3 مشروعات قوانين في جعبة النواب بشأن مجلس الشيوخ

السبت 18/يناير/2020 - 06:16 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
أحمد أيمن
قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن التعديلات الدستورية الجديدة نصت على ضرورة تشكيل مجلس للشيوخ، كاستحقاق دستوري، إلا أن الحكومة لم ترسل مشروع القانون المنظم لانتخابات هذا المجلس، مشيرا إلى البرلمان لديه مشروعات قوانين مقدمة من النواب في هذا الصدد.

وأوضح الطماوي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن اللجنة التشريعية لديها ثلاث قوانين مقدمة من النواب، بشأن مشروع قانون مجلس الشيوخ، وهم:

أولا: قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمي و60 نائبًا آخرين، وينص على إجراء الانتخابات بالنظام المختلط، على أن يشكل المجلس من 270 عضوًا.

ثانيا: قانون مقدم من النائب شريف نادي و60 نائبًا آخرين، ويضمن تشكيل المجلس من 240 عضوًا، وإجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة على أن تجرى في 4 دوائر هي (الصعيد - القاهرة - شرق وغرب الدلتا).

ثالثا: مشروع قانون مقدم من النائب سلامة الرقيعي، وينص على تشكيل المجلس من 270 عضوًا، على أن يعين رئيس الجمهورية 90 منهم، وفقًا للدستور، وأن تجرى الانتخابات بالنظام المختلط، وترك مشروع القانون للجنة تحديد شكل الدوائر الانتخابية وعددها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

أبوريدة ومجاهد متحكمان.. نائب رئيس الاتحاد السابق: بند تضارب المصالح اسمه قانون شوبير

أحلى 9 سنين فى عمرى.. إيمان العاصي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

يعترف الآخرون بعطائك.. 18 يناير ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟

عقوبة عقوق الوالدين في الدنيا والآخرة؟ .. العاق يُصاب بـ 6 أمور

أنتِ نجمتي.. باراك أوباما يحتفل بعيد ميلاد زوجته

مابقاش انا وخانات الذكريات.. أصالة تبكي على مسرح حفلها بدبى.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ليلة رأس السنة.. العثور على عظام عجوز أكلته الخنازير في مزرعته

حيلة جديدة للتهريب.. شاهد فتاة مخبأة داخل تابلوه السيارة.. صور

الطماطم والحبهان..١٤ وصفة للتخلص من التهاب الحلق