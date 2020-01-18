تشريعية البرلمان: 3 مشروعات قوانين في جعبة النواب بشأن مجلس الشيوخ

قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن التعديلات الدستورية الجديدة نصت على ضرورة تشكيل مجلس للشيوخ، كاستحقاق دستوري، إلا أن الحكومة لم ترسل مشروع القانون المنظم لانتخابات هذا المجلس، مشيرا إلى البرلمان لديه مشروعات قوانين مقدمة من النواب في هذا الصدد.



وأوضح الطماوي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن اللجنة التشريعية لديها ثلاث قوانين مقدمة من النواب، بشأن مشروع قانون مجلس الشيوخ، وهم:



أولا: قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمي و60 نائبًا آخرين، وينص على إجراء الانتخابات بالنظام المختلط، على أن يشكل المجلس من 270 عضوًا.



ثانيا: قانون مقدم من النائب شريف نادي و60 نائبًا آخرين، ويضمن تشكيل المجلس من 240 عضوًا، وإجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة على أن تجرى في 4 دوائر هي (الصعيد - القاهرة - شرق وغرب الدلتا).



ثالثا: مشروع قانون مقدم من النائب سلامة الرقيعي، وينص على تشكيل المجلس من 270 عضوًا، على أن يعين رئيس الجمهورية 90 منهم، وفقًا للدستور، وأن تجرى الانتخابات بالنظام المختلط، وترك مشروع القانون للجنة تحديد شكل الدوائر الانتخابية وعددها.