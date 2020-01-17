AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

قبل انطلاق مؤتمر برلين .. مصر تدعم مساعي التسوية السياسية في ليبيا

الجمعة 17/يناير/2020 - 09:26 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
Advertisements
محمد عبد المنعم
قبل ساعات من انطلاق مؤتمر برلين للوصول إلى حل سياسي متوافق عليه بشأن الأزمة الليبية ، والذى تشارك فيه مصر بصفتها دولة جوار مؤثرة، كما أنها راعت أكثر من جلسة حوار، وأعلنت دعمها لوحدة ليبيا ومساندة المشير حفتر في تصديه لمن للمجموعات الإرهابية.

نستعرض فى السطور التالية الموقف المصرى من الأزمة الليبية ، فدائما ما يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسى على ضرورة دعم مساعي التسوية السياسية للوصول إلى حل شامل للقضية، على نحو يستعيد الاستقرار في ليبيا، ويدعم قدراتها ومؤسساتها الوطنية، ويحافظ على وحدة أراضيها وسيادتها، ويصون مواردها.

وهذا ظهرا جليا فالاتصالات التى أجراها وتلقاها الرئيس عبد الفتاح السيسى مع كبار قادة العالم وعلى رأسهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والرئيس الروسى فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل ولقائه برئيس الوزراء الإيطالى جوزيبي كونتي الذى زار مصر منذ أيام قليلة.

وخلال هذه الاتصالات واللقاءات تم التوافق على أن أي مسار لحل سياسي لإنهاء الأزمة الليبية يجب أن يتم صياغته في إطار شامل يتناول جوانب القضية من الناحية السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، وكذلك تقويض التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.

ودائما ما يؤكد الرئيس السيسى على موقف مصر الثابت تجاه ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي والتي تلقي بتداعياتها السلبية علي مجمل القضية من كافة الجوانب وتقوض المساعي الرامية إلى تحقيق الامن والاستقرار في ليبيا.

كما أكد الرئيس السيسى، دعم مصر لتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده، وأهمية الدور الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي في هذا السياق لمكافحة الإرهاب وتقويض نشاط التنظيمات والميليشيات المسلحة التي باتت تهدد الامن الإقليمي بأسره.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

3 قضايا تشغل الشرق الأوسط .. والرئيس السيسي يجرى اتصالات دولية لحلها

الخارجية تحذر من تداعيات إرسال قوات تركية إلى ليبيا على دول المنطقة

جهود مصرية لدعم الحل السياسي في ليبيا.. اجتماع طارئ بالجامعة العربية.. ورسالة عاجلة للجنة الأفريقية المعنية بالأزمة الليبية.. والدفع بقوة لإحياء مسار برلين

برلماني يستنكر تدخل تركيا في الشئون الداخلية لدولة ليبيا

مصر ترفع شعار الدبلوماسية أولا في الازمة الليبية.. وتوجه رسائل رئاسية للاتحاد الأفريقي.. ووزير الخارجية يواصل اتصالاته مع الشركاء.. وتدعو المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته

السيسي وبوتين يتفقان على تنسيق الجهود لمواجهة الأرهاب بليبيا

ترشيحاتنا

حكم صلاة الجمعة في المنزل بسبب المطر

بعد وفاة أم الغلابة نادية رفيق.. شاهد آخر ظهور لها

محمد محمود عبد العزيز: الحبايب متجمعين في عيد ميلاد ياسمين

انهيار دلال عبد العزيز في جنازة ماجدة الصباحي .. شاهد

دروجبا السنغال .. لقطات من أول يوم لـ بادجي في الأهلي .. فيديو وصور

قطة في ثلاجة جمعية استهلاكية.. فيديو يثير الجدل والتموين ترد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم تترك طفلتها بمفردها لمدة أسبوع حتى ماتت جوعًا.. فكان هذا عقابها

لقطة مؤثرة لطفلين توأمين بعد إصابة أحدهما بمرض السرطان.. شاهد

زفوه إلى قبره يوم عرسه.. تفاصيل مؤسفة