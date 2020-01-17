قبل انطلاق مؤتمر برلين .. مصر تدعم مساعي التسوية السياسية في ليبيا

قبل ساعات من انطلاق مؤتمر برلين للوصول إلى حل سياسي متوافق عليه بشأن الأزمة الليبية ، والذى تشارك فيه مصر بصفتها دولة جوار مؤثرة، كما أنها راعت أكثر من جلسة حوار، وأعلنت دعمها لوحدة ليبيا ومساندة المشير حفتر في تصديه لمن للمجموعات الإرهابية.



نستعرض فى السطور التالية الموقف المصرى من الأزمة الليبية ، فدائما ما يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسى على ضرورة دعم مساعي التسوية السياسية للوصول إلى حل شامل للقضية، على نحو يستعيد الاستقرار في ليبيا، ويدعم قدراتها ومؤسساتها الوطنية، ويحافظ على وحدة أراضيها وسيادتها، ويصون مواردها.



وهذا ظهرا جليا فالاتصالات التى أجراها وتلقاها الرئيس عبد الفتاح السيسى مع كبار قادة العالم وعلى رأسهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والرئيس الروسى فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل ولقائه برئيس الوزراء الإيطالى جوزيبي كونتي الذى زار مصر منذ أيام قليلة.



وخلال هذه الاتصالات واللقاءات تم التوافق على أن أي مسار لحل سياسي لإنهاء الأزمة الليبية يجب أن يتم صياغته في إطار شامل يتناول جوانب القضية من الناحية السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، وكذلك تقويض التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.



ودائما ما يؤكد الرئيس السيسى على موقف مصر الثابت تجاه ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي والتي تلقي بتداعياتها السلبية علي مجمل القضية من كافة الجوانب وتقوض المساعي الرامية إلى تحقيق الامن والاستقرار في ليبيا.



كما أكد الرئيس السيسى، دعم مصر لتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده، وأهمية الدور الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي في هذا السياق لمكافحة الإرهاب وتقويض نشاط التنظيمات والميليشيات المسلحة التي باتت تهدد الامن الإقليمي بأسره.

