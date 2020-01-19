5 أطعمة غير متوقعة تصيبك بـ السرطان.. البطاطس الشيبسي أبرزها

المشويات على الفحم



المشروبات الغازية



الدقيق الأبيض







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البطاطس الشيبسي

تعد من اخطر الأطعمة التي تدخل الجسم، لأنها تحتوي على مواد حافظة، كما انها محملة بالدهون غير المشبعة والملح الزائد، بالإضافة إلى مواد مسرطنة، لا نعلم مدى خطورتها على الصحة.



السمن

السمن من محتويات الطعام التي يجب توقف عن تناولها، فهي مصنوعة من الزيوت النباتية، والتي تزيد من خطر الإصابة بأنواع متعددة من السرطان.

انتشر السرطان بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، بسبب العادات الغذائية الخاطئة التي يرتكبها بعض الأشخاص، مثل تناول بعض الأطعمة والمشروبات غير الصحية، التي تحتوي على مواد مسرطنة مثل المواد الحافظة.إليك أبرز الأطعمة التي يجب التوقف عن تناولها فورًا حسب ما أشار موقع " web md ".يعد تناول أطعمة مشوية على الفحم من أكبر الكوارث التي تؤدي للإصابة بالسرطان، بسبب احتواء الفحم على مواد خطيرة جدا على صحة الإنسان.الكوب الواحد من المشروبات الغازية يحتوي على الكثير من السكر والألوان الصناعي المضرة بالجسم، ويؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان.سيكون من الغريب معرفة أن الدقيق الأبيض يمكن أن يتسبب في الإصابة بالسرطان، لكن ينصح الأطباء بالتقليل من تناول الأطعمة التي تحتوي على الدقيق الأبيض الذي يزيد من خطر الإصابة بمرض السرطان، فالدقيق الأبيض يساهم فى نشاط الخلايا السرطانية فى الجسم، وأيضا زيادة فرص الإصابة بالقولون العصبى والانتفاخ والعسر الهضمى، ولذا عليك التقليل من تناولك لهذا السم.