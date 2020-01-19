AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

5 أطعمة غير متوقعة تصيبك بـ السرطان.. البطاطس الشيبسي أبرزها

الأحد 19/يناير/2020 - 02:40 ص
5 أطعمة غير متوقعة
5 أطعمة غير متوقعة تصيب بـ السرطان .. البطاطس الشيبسي أبرزها
Advertisements
رضوى حسام
انتشر السرطان بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، بسبب العادات الغذائية الخاطئة التي يرتكبها بعض الأشخاص، مثل تناول بعض الأطعمة والمشروبات غير الصحية، التي تحتوي على مواد مسرطنة مثل المواد الحافظة.

إليك أبرز الأطعمة التي يجب التوقف عن تناولها فورًا حسب ما أشار موقع " web md ".

المشويات على الفحم
يعد تناول أطعمة مشوية على الفحم من أكبر الكوارث التي تؤدي للإصابة بالسرطان، بسبب احتواء الفحم على مواد خطيرة جدا على صحة الإنسان.

المشروبات الغازية
الكوب الواحد من المشروبات الغازية يحتوي على الكثير من السكر والألوان الصناعي المضرة بالجسم، ويؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان.

الدقيق الأبيض
سيكون من الغريب معرفة أن الدقيق الأبيض يمكن أن يتسبب في الإصابة بالسرطان، لكن ينصح الأطباء بالتقليل من تناول الأطعمة التي تحتوي على الدقيق الأبيض الذي يزيد من خطر الإصابة بمرض السرطان، فالدقيق الأبيض يساهم فى نشاط الخلايا السرطانية فى الجسم، وأيضا زيادة فرص الإصابة بالقولون العصبى والانتفاخ والعسر الهضمى، ولذا عليك التقليل من تناولك لهذا السم.

اقرأ ايضا : 




البطاطس الشيبسي
تعد من اخطر الأطعمة التي تدخل الجسم، لأنها تحتوي على مواد حافظة، كما انها محملة بالدهون غير المشبعة والملح الزائد، بالإضافة إلى مواد مسرطنة، لا نعلم مدى خطورتها على الصحة.

السمن
السمن من محتويات الطعام التي يجب توقف عن تناولها، فهي مصنوعة من الزيوت النباتية، والتي تزيد من خطر الإصابة بأنواع متعددة من السرطان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

5 أطعمة يتناولها الأطفال يوميًا تؤدى إلى تآكل الأسنان

خايف من شبح السرطان.. أطعمة ومشروبات تحميك من الإصابة بأخطر الأنواع المهددة للجنسين.. أبرزها الطماطم والقرفة

توقف عن تناولها فورًا | 4 أطعمة ومشروبات تصيبك بالسرطان

كارثة| المشروبات الغازية الدايت تؤدي إلى الوفاة المبكرة

أغربها الخضار.. 5 أطعمة احذروا تناولها قبل النوم مباشرة.. تعرفوا عليها

أبرزها معطرات الجو.. 9 عادات كارثية تسبب السرطان

ترشيحاتنا

كنا هنسافر بكرا.. الزمالك ينتقد تأجيل اتحاد الكرة مباراته أمام المصري فى الدوري

رئيس الأهلي السعودي يستفز النصر قبل اللقاء المرتقب فى كأس الملك

حازم إمام: رحيل مروان محسن كان أولى من وليد أزارو.. فيديو

نجم الاهلي السابق: أزارو مهاجم من طراز فريد وفايلر سبب المشكلة.. فيديو

رد فعل غير متوقع من زينة تجاه مراسل عن قضيتها مع أحمد عز..شاهد

ارتفاع ضحايا معسكر الجيش اليمني في مأرب إلى 60 قتيلا و50 جريحا

AdvertisementS

نصف مليار دولار لم تحرك شعرة في السيسي.. أخطر تسريب لـ محمد علي يفضح إعلام الإخوان ويد قطر الخبيثة

اخبار الفن .. MBC تحسم جدل استبعاد نانسي عجرم .. نجل سيرين عبد النور يضربها .. فعل غير متوقع من زينة بسبب أحمد عز

علاقة محرمة بين الأبناء.. اعترافات مثيرة لـ قاتل ابن عمه بدمياط

اخبار النادي الأهلي.. أزارو يقترب من الزمالك.. تأجيل لقاء إنبي.. عقوبات مغلظة على صالح جمعة

حكم الصلاة بالحذاء .. سؤال حائر بعد صور الفنان سمير صبري.. الأزهر يحسم الجدل

برواتب تصل لـ14 ألف ريال.. وظائف جديدة بالسعودية تعرف عليها

أقام علاقة محرمة مع زوجته.. بائع يذبح شقيقه فى الفيوم بسبب الخيانة

بعد إطلاق 60 رصاصة .. قرار هام من الكاف بشأن مباراة الهلال والأهلي خلال ساعات

تسريب صوتي للإخواني الهارب أمير بسام يعترف فيه بسرقة قيادات الإرهابية أموال التبرعات

بعد إحراجه لـ سيرين.. غمزة صبا مبارك لـ تيم حسن تثير الضجة

كانت حامل في السابع .. فلاح يقتل ربة منزل بطلقة في البطن بأسيوط.. فما السبب

أول تعليق من فاروق جعفر بعد توليه الإدارة الفنية لمنتخب مصر "الميني فوتبول"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إحراجه لـ سيرين.. غمزة صبا مبارك لـ تيم حسن تثير الضجة

بالبنطلون الأصفر.. سلمي أبوضيف بإطلالة جديدة في بورسعيد

التفاصيل الكاملة لاكتشاف 4 سراديب أثرية بالغربية والمحافظ يشكل لجنة من آثار وسط الدلتا لحسم فحص هبوط أرضي بقرية نشيل بقطور.. ورئيس المدينة: جار التنقيب.. صور