أبرزها علاج الجيوب الأنفية .. 6 فوائد غير متوقعة لمياه البحر

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- لا يعلم البعض عن فوائد المغنيسيوم ، وهو معدن شائع في مياه البحر ، ووجد أنه لا يحسن فقط خشونة الجلد والتهابه ، لكنه يترك البشرة رطبة وناعمة.



- ركوب الأمواج والسباحة في مياه البحرهي أنشطة رائعة للمساعدة في الحصول على ما يسميه علماء النفس "حالة التدفق" وهي مرتبطة بإنتاج هرمون المكافأة في الدماغ ، الدوبامين.



- اكدت الدراسات أن السباحة في مياه البحر الباردة يمكن أن تساعد في منع السمنة.

- لا يعلم البعض عن فوائد المغنيسيوم ، وهو معدن شائع في مياه البحر ، ووجد أنه لا يحسن فقط خشونة الجلد والتهابه ، لكنه يترك البشرة رطبة وناعمة.- ركوب الأمواج والسباحة في مياه البحرهي أنشطة رائعة للمساعدة في الحصول على ما يسميه علماء النفس "حالة التدفق" وهي مرتبطة بإنتاج هرمون المكافأة في الدماغ ، الدوبامين.- اكدت الدراسات أن السباحة في مياه البحر الباردة يمكن أن تساعد في منع السمنة.

انتشر في الفترة الأخيرة عدد من العلاجات التي يدخل في تكوينها مياه البحر، حتى أصبحت الفوائد الصحية لها متعددة وموثقة على نطاق واسع.ومن الجيد أننا نعرف أن قضاء عطلة على الشاطئ أمر جيد بالنسبة للروح ، فما هي الفوائد الصحية المؤكدة التي تأتي من البحر؟اشار موقع " nip " لفوائد مياة البحر الصحية، وتشمل :- اكدت بعض الدراسات انه عندما تغسل أنفك بماء البحر يمكن أن يساعد في كل من التهاب الجيوب الأنفية وعدوى الانف الموسمية.- كشفت بعض الدراسات أن الهواء المالح وكذلك مياه البحر تساعد في التخلص من امراض الرئة ، وتقلل من اعتمادهم على بعض المضادات الحيوية.- نعلم جميعًا الفوائد المادية للنشاط ، لكن أن القفز في مياه البحر له فوائد اكثر من ذلك، فهو يعمل على تحسين المزاج وعلاج الاكتئاب وتعزيز الصحة النفسية.