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اقتصاد

اسعار العملات العربية اليوم الاثنين 20-1-2020

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:02 ص
عملات عربية
عملات عربية
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علياء فوزى
استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، الاثنين 20 يناير 2020 ، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمى للبنك الأهلي المصري.

وسجل الريـال السعودي اليوم، الاثنين، نحو 4.19 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي، اليوم، الاثنين نحو 51.73 جنيه للشراء و52.36 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي، اليوم، الاثنين، نحو 4.29 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريـال العماني، اليوم، الاثنين، نحو 40.82 جنيه للشراء و41.27 جنيه للبيع.

ويتحدد سعر صرف العملات العربية والدولار في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف منذ ثلاث سنوات.

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