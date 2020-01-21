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مرأة

للسيطرة عليه .. 3 خطوات تحميك من خطر الإصابة بمرض السكرى

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:26 م
مرض السكرى
مرض السكرى
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نهى هجرس
يعانى العديد من الأشخاص بسبب إصابتهم بمرض السكرى، والذى يعد من أكثر الأمراض انتشارًا ويجب على مرضى السكرى الانتباه على صحتهم بشكل دائم.

ويكشف موقع "black doctor" حول أهم الطرق التى تساعدك فى التحكم والسيطرة على مرض السكرى.

المشروبات الغازية
تعد المشروبات الغازية والعصائر غير الطبيعية من أهم المسببات للإصابة بمرض السكرى، كما أشارت بعض الدراسات أن تناول زجاجتين من المشروبات الغازية يصيبك بمرض السكرى من النوع الثانى.

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السمنة
تعد السمنة من أبرز الأسباب التى تؤدى إلى الإصابة بمرض السكرى، وذلك عند تخزين الجسم للعديد من الدهون يسبب زيادة الالتهابات ومقاومة الأنسولين فى الجسم والإصابة بمرض السكرى.

عدم تناول الخضراوات والفواكه
يعنبر الأشخاص الذين لا يتناولون الخضراوات والفواكه التى تحتوى على كمية كبيرة من الألياف التى يحتاجها الجسم يمكنهم الإصابة بمرض السكرى فى سن صغيرة.


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