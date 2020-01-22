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أخبار البلد

الجالية الصينية في مصر تحتفل بأعياد الربيع.. صور وفيديو

الأربعاء 22/يناير/2020 - 09:40 ص
جانب من الزينة الحمراء
جانب من الزينة الحمراء
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محمد وديع
احتفل أبناء الجالية الصينية في مصر أمس الثلاثاء بــ عيد الربيع لعام 2020، بحضور السفير الصيني بالقاهرة "لياو لي تشيانغ" وجانب كبير من أبناء الجالية.

وقال السفير الصيني إنه سعيد بحضور هذه المناسبة، التي توافق السنة الصينية الجديدة وتثري الحياة الثقافية وتعزز التفاهم المتبادل والصداقة بين الشعبين المصري والصيني، وتنشر ملامح عيد الربيع، مشيرا إلى أن المصريين تبادلوا فرحة السنة الصينية الجديدة مع أصدقائهم الصينيين.

وارتدى أبناء الجالية الملابس الجديدة للترحيب بالعام الجديد في الصين، وغلب اللون الأحمر على المكان باعتباره لون الحظ والسعادة الصينية ولذلك يفضل الناس ارتداء الملابس وتزيين المداخل في المنازل وأماكن العمل بالديكورات الحمراء.

وقدمت خلال الاحتفالية المأكولات الصينية التقليدية إضافة للشاي والحلوى الصينية ووزعت على الحضور الأوشحة الحمراء والفوانيس والدمى لإضفاء الشعور بالبهجة والفرحة والسرور بهذه المناسبة السعيدة، كما وزعت أظرف حمراء تحمل رغبات العام الجديد وتمنيات حياة أفضل.

الجالية الصينية في مصر تحتفل بأعياد الربيع.. صور وفيديو
الجالية الصينية في مصر تحتفل بأعياد الربيع.. صور وفيديو
الجالية الصينية في مصر تحتفل بأعياد الربيع.. صور وفيديو
الجالية الصينية في مصر تحتفل بأعياد الربيع.. صور وفيديو
الجالية الصينية في مصر تحتفل بأعياد الربيع.. صور وفيديو
الجالية الصينية في مصر تحتفل بأعياد الربيع.. صور وفيديو
الجالية الصينية في مصر تحتفل بأعياد الربيع.. صور وفيديو
الجالية الصينية في مصر تحتفل بأعياد الربيع.. صور وفيديو
الجالية الصينية في مصر تحتفل بأعياد الربيع.. صور وفيديو
الجالية الصينية في مصر تحتفل بأعياد الربيع.. صور وفيديو
الجالية الصينية في مصر تحتفل بأعياد الربيع.. صور وفيديو
الجالية الصينية في مصر تحتفل بأعياد الربيع.. صور وفيديو
الجالية الصينية في مصر تحتفل بأعياد الربيع.. صور وفيديو
الجالية الصينية في مصر تحتفل بأعياد الربيع.. صور وفيديو
الجالية الصينية في مصر تحتفل بأعياد الربيع.. صور وفيديو
الجالية الصينية في مصر تحتفل بأعياد الربيع.. صور وفيديو
الجالية الصينية في مصر تحتفل بأعياد الربيع.. صور وفيديو
الجالية الصينية في مصر تحتفل بأعياد الربيع.. صور وفيديو
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