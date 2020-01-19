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أخبار البلد

مجموعة الصين للإعلام تجري أول بروفة لحفل عيد الربيع لعام 2020

الأحد 19/يناير/2020 - 11:58 ص
احتفالات سابقة بعيد
احتفالات سابقة بعيد الربيع الصيني
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محمد وديع
أجرت مجموعة الصين للإعلام، هذا الأسبوع في العاصمة الصينية بكين أول بروفة لفعاليات حفل عيد الربيع لعام 2020.

ويتميز الحفل هذا العام بألوان زاهية لخلق أجواء احتفالية، وتدور جميع البرامج حول مواضيع عصرية، مما يجعل الجمهور أقرب إلى الحدث الرائع.

ويشارك عدد كبير من الفنانين الشباب في فعاليات الحفل. وقالت إحدى مؤديات الرقص في الشارع: "نحن من أماكن مختلفة ولدينا حماسة". وقال مؤد آخر للرقص في الشارع: "نبذل قصارى جهدنا لإبداء حماسة الجيل الشاب".

وسيشارك أطفال من الروضة أيضا في الحدث. وقالت شيوي جيا يوي، معلمة الروضة: "لدينا 63 طفلا تتراوح أعمارهم بين خمس وست سنوات. وبدأنا التدريبات في شهر نوفمبر. يشعر الأطفال بالسعادة لأنهم سوف يؤدون على خشبة المسرح بعد التدريب لمدة شهر ونصف".

وسوف تظهر عناصر حديثة وتقليدية في الأوبرا والألعاب البهلوانية.

وقال أحد فناني الفنون القتالية: "إن أداء الفنون القتالية به العديد من النقاط البارزة. نحن بصدد إجراء التمرينات لتقديم أفضل الفنون القتالية الصينية وجوهر الثقافة الصينية أمام الجمهور في جميع أنحاء البلاد".

وإلى جانب الموقع الرئيسي في بكين، يقيم الحفل موقعين فرعيين في مدينة تشنغتشو بوسط الصين ومنطقة خليج قوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو الكبرى في جنوبي البلاد.

ويصادف عيد الربيع، أو رأس السنة الصينية الجديدة، يوم 25 يناير هذا العام. ويعد عيدا صينيا تقليديا للم شمل الأسرة.
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