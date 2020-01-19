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أخبار البلد

مجموعة الصين للإعلام تعقد البروفة الثانية لعرض مهرجان الربيع الصيني

الأحد 19/يناير/2020 - 12:00 م
جانب من احتفالات
جانب من احتفالات العام الماضي بأعياد الربيع الصيني
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محمد وديع
بدأ المشاركون في العرض التلفزيوني لمهرجان الربيع عام 2020، من مجموعة الصين للإعلام بروفتهم الثانية في بكين ها الأسبوع.

وتحت عنوان "تحقيق حلم الرخاء المشترك والتمتع بسنة جديده سعيدة"، ترتبط أغاني العرض ارتباطا وثيقا بأخلاقيات العصر والقضايا الاجتماعية الساخنة، وذلك تعبيرا عن تتوق المواطنون للصداقة الحقيقية والحب الذي لا ينحسر فقط على العشاق، بل أيضا حب العائلة ومسقط الرأس والوطن الأم، إلى جانب رغبتهم في تحقيق السعادة والحلم المشترك.

ويعد العرض بأكمله احتفالا جذابا من الناحية الفنية. وفي نفس الوقت، يعد قريبا من الحياة المجتمعية اليومية. بالإضافة إلى أنه حقق طفرة جديدة في جوانب متعددة مثل فن المسرح وترتيب البرامج والتطبيقات التكنولوجية الجديدة والمناهج المتكاملة لمحطات التلفزيون وشبكة عبر الإنترنت ووسائط الاتصال الجديدة.

ويعتبر عرض مهرجان الربيع الذي يختصر عادة في اللغة الصينية إلى "تشونوان"، برامج البث التلفزيوني المباشر الأكثر مشاهدة في الصين. فمنذ عام 1983، يشاهد معظم الشعب الصيني العرض مع عائلته مساء يوم عيد الربيع.
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