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بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة .. نقيب الممثلين يكشف تطورات الحالة الصحية لـ خالد النبوى

الأربعاء 22/يناير/2020 - 12:13 م
خالد النبوى
خالد النبوى
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ريهام فيكتور

قال الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، إن الفنان خالد النبوى أصيب بأزمة قلبية مفاجأه وتم نقله إلى مستشفى القصر العينى الفرنساوى لإجراء عملية جراحية.


وأضاف الفنان أشرف زكى  خلال حواره ببرنامج صباحك مصري المذاع على فضائية ام بى سى مصر 2 أن الفنان خالد النبوى تعرض لأزمة قلبية مفاجئة بعد شعوره ببعض التعب وهو بإحدى الفنادق القريبة من القصر العينى، لافتا إلى أن الأطباء أصروا على عمل دعامة فى الفور.


وأشار نقيب المهن التمثيلية إلى أن الفنان خالد النبوى بصحة جيدة الآن ، ويشكر كل من اطمئن على صحته، مؤكدا على خروجه من  العناية المركزة خلال سويعات قليلة. 


يذكر أن خالد النبوي شارك في عدد من أفلام السينما العالمية حيث اختاره المخرج العالمي ريد سكوت للمشاركة في فيلم "مملكة الجنة" 2005 ، وجسد فيه دور أحد الرجال المقربين لصلاح الدين الأيوبي.


قدم خالد النبوي فيلم "زي الهوا" 2006م إلى جانب كل من النجمة المصرية داليا البحيري وريهام عبد الغفور بعد ذلك قدم  "حسن طيارة" 2008م، "دخان بلا نار" ، وقد شارك الفيلم في مهرجان لندن السينمائي ومهرجان هامبورج السينمائي، بالإضافة لفيلم "المسافر" 2009 بحيث شارك الفيلم في مهرجان فينيسيا السينمائي.

فيلم  "الديلر" 2010م قدمه خالد النبوي بحيث تدور قصته حول شاب فقير يصطدم بواقع الأثرياء وأصحاب الملايين وشاركه في الفيلم كل من النجم أحمد السقا  ومي سليم.

 فيلم "المواطن" انتاج عام 2012م هو أول بطولة عالمية للفنان خالد النبوي للمخرج سامي قاضي وتدور أحداثه حول مواطن عربي يصل الولايات المتحدة قبل تفجيرات 11 سبتمبر بيوم وتتسلسل أحداث الفيلم حول معيشة العرب في ظل الوضع الموجود.

برز نجم خالد النبوي في عدد من المسلسلات التليفزيونية منها "بوابة الحلواني"، "نحن لا نزرع الشوك"، "رجل طموح جدا"، "حديث الصباح والمساء"، "مسألة مبدأ"، "راجعلك يا اسكندرية"، " ابن موت".

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