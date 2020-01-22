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رياضة

الأزمة تشتعل.. جهاد جريشة يهدد بالتصعيد لـ فيفا بعد إحالته إلى التحقيق

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:50 م
جهاد جريشة
جهاد جريشة
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يسرى غازى
قال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة إن الحكم الدولي جهاد جريشة هدد بتصعيد ملف تراجعه في ترتيب القائمة الدولية للحكام إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

كانت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور أحالت جهاد جريشة الى التحقيق بمعرفة الشئون القانونية على خلفية تقديمه شكوى إلى اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية برئاسة عمرو الجنايني ضد الغندور الكبير تضمنت أحقيته من تصدر ترتيب القائمة الدولية للحكام.

أكد المصدر أن جهاد جريشة تقدم بشكوى إلى لجنة الحكام تضمنت تضرره من وضعيته فى ترتيب القائمة الدولية إضافة إلى نسخة أخرى من الشكوى إلى وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية من أجل البت فيها.

لفت إلى أنه بعد إعلان لجنة الحكام إحالته إلى التحقيق سوف يلجأ جهاد جريشة إلى التواصل مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" عبر اتحاد الكرة وتقديم شكوى ضد لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور للبت فى وقوع ضرر عليه من تراجعه فى ترتيب القائمة الدولية من عدمه.

يذكر أن الحكم الدولى جهاد جريشة أطلق بيانا ناريا حول تراجع ترتيبه فى القائمة الدولية للحكام الذى أعلنت عنه اللجنة الرئيسية للحكام مؤخرا إلى الترتيب الثالث.

وتضمن بيان جهاد جريشة تضرره من تراجع ترتيبه من المركز الأول إلى الثالث فى القائمة الدولية للحكام مشددا على أحقيته فى التواجد على رأس القائمة الدولية لقضاة الملاعب.

وحصل "صدى البلد" على الترتيب النهائى الخاص بقائمة الحكام الدولية عن الموسم الماضي التي تم اعتمادها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

جاء ترتيب القائمة الدولية لحكام الساحة السبعة عن الموسم الماضي على النحو التالي:

إبراهيم نور الدين فى الترتيب الأول وأمين عمر ثانيا وجهاد جريشة ثالثا ومحمود البنا رابعا وأحمد الغندور خامسا ومحمد عادل سادسا ومحمد معروف سابعا.

وتصدر الحكم الدولي ابراهيم نور الدين ترتيب القائمة الدولية لحكام الساحة بعد تميزه في الموسم الماضي إلى جانب التقييم الفني الذي قامت به اللجنة الرئيسية للجنة الحكام.
الأزمة تشتعل.. جهاد جريشة يهدد بالتصعيد لـ فيفا بعد إحالته إلى التحقيق
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