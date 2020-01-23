بملابس كلاسيكية.. شمس الكويتية بإطلالة بسيطة على إنستجرام

شاركت المطربة شمس الكويتية، صورة عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وظهرت بإطلالة بسيطة وأنيقة للغاية، وهو ما أبهر متابعيها، معبرين عن حبهم الشديد لها.





وعلقت شمس الكويتية على صورتها "يصبح حرا من لا ينتظر شيئا".





وظهرت شمس الكويتية بإطلالة بسيطة وناعمة، حيث ظهرت وهي ترتدي تيشرت باللون الأبيض.





وتركت شمس الكويتية شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية، فيما وضعت على رأسها عصبة وبونية مشجر.





واختارت شمس الكويتية بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود، فيما أبرزت شفتيها باللون الكشميري.





فيما لم تتكلف شمس الكويتية بارتداء الاكسسورات، حيث اكتفت بالظهور بإطلالة بسيطة وغير متكلفة.





واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..