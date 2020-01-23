بالفرو.. فيفي عبده تبهر متابعيها بإطلالة شتوية ساحرة

شاركت الفنانة فيفي عبده متابعيها بصورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وظهرت فيفي عبده بإطلالة شتوية أنيقة، وعبر متابعوها عن حبهم الشديد لها.





وعلقت فيفي عبده، على صورتها "لاء اسكوزمي الجو تلج مبيهزرش".





وظهرت فيفي عبده بروب فرو باللون الكشميري، وقامت بتغطية رأسها، و أبرزت إطلالتها أنوثتها ونعومتها.





وتركت فيفي عبده شعرها منسدلا مع ترك بعض الخصلات المنسدله على وجهها، وقد اختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، أبرزت جمال عينيها، واختارت اللون الكشميري كأحمر شفاه.





ولم تتكلف الفنانة فيفي عبده في ارتداء الاكسسورات، حيث اختارت خاتما أنيقا باللون الذهبي.





واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..