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مرأة

يسرا تفاجئ متابعيها بصورة جديدة مع نيللي كريم

الخميس 23/يناير/2020 - 04:26 ص
يسرا ونيللي كريم
يسرا ونيللي كريم
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آية التيجي
نشرت الفنانة يسرا صورة جديدة، عبر حسابها على إنستجرام، تجمعها بالفنانة نيللي كريم، وهما يحتضنان بعضهما البعض.

ولاقت الصورة إعجابا من عدد كبير من متابعي الفنانة، وعلقوا عليها معبرين عن حبهم الشديد للنجمتين.

وظهرت يسرا بفستان باللون الأسود من الدانتيل، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، واختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج.

فيما ظهرت نيللي كريم بـ"بلوفر" باللون الاسود، على بنطال جلد باللون الاسود أيضا.

واختارت نيللي كريم ان تترك شعرها منسدلا على كتفيها، وابرزت ملامحها ببعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث ابرزت جمال ولون عينيها بالكحل الاسود، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

واكملت نيللي كريم اطلالتها ببعض الاكسسورات الناعمة، حيث اختارت خاتما انيقا باللون الفضي، مع وضع طلاء الاظافر باللون النبيتي.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتهم..



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