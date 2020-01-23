فرح سعيد: محمد يونس مخرج مناورة قادر 2020 نموذج ناجح للمخرجين الشباب.. فيديو

قالت الإعلامية فرح سعيد، إن المخرج محمد يونس مخرج مناورة قادر 2020، نموذج ناجح للمخرجين الشباب فى مصر، لافتة إلى أنه من أخرج مناورة قادر 2020، التى شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسى الأسبوع الماضى.





وأضافت فرح سعيد خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المخرج محمد يونس كان له أكثر من لقاء فى الصحف والمواقع الإلكترونية الأيام الماضية، وتحدث فيها عن كواليس نقل وتصوير مناورة قادر 2020 بمشاهدها الصعبة والدقيقة.





وتابعت أن المخرج محمدو يونس أشار إلى أنه واجه صعوبات كبيرة، خاصة وأن فترة التحضير قبل المناورة كانت 12 يومًا فقط، مشيرًا إلى أنه فور وصوله قاعد برنيس التى تم عرض فيها المناورة اكتشف أنه كان يحتاج إلى فترة تحضير قبل المناورة تتجاوز الشهر.





وأوضحت أن محمد يونس صمم على إخراج الحدث الكبير لكى يتحدى نفسه، مؤكدا أن المناورة من أقوى المناورات وكانت أشبه بالحرب الصغيرة.





ولفتت إلى أن نجاح المخرج محمد يونس فى إخراج حفل افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية كان السبب فى ترشيحه لإخراج مناورة قادر 2020.