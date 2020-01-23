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أخبار البلد

غدا .. إذاعة برنامج الحكاية على قناة mbc مصر 2 في موعده

الخميس 23/يناير/2020 - 08:08 م
برنامج الحكاية
برنامج الحكاية
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أعلنت قناة "mbc مصر" على الصفحات الرئيسية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن أن برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة "mbc مصر" سيذاع غدا الجمعة فقط بشكل استثنائي على شاشة "mbc مصر 2"، في تمام العاشرة مساء.

وأوضح مصدر بالقناة أن تغيير إذاعة البرنامج من "mbc مصر" إلى "mbc مصر 2"، يرجع إلى بث احدي حفلات موسم الرياض، غدا الجمعة، في مدينة جدة السعودية، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، على شاشة "mbc مصر" في نفس موعد برنامج "الحكاية".

ويذاع برنامج "الحكاية" أربعة أيام في الأسبوع، من الجمعة إلى الاثنين من العاشرة مساء إلى الثانية عشرة صباحا.
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