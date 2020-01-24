AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أنا بنت الشهيد.. ابنة الشهيد المقدم رامي هلال تهدي رسالة مؤثرة لوالدها

الجمعة 24/يناير/2020 - 12:32 ص
مروة البيبلاوي زوجة
مروة البيبلاوي زوجة الشهيد المقدم رامي هلال
Advertisements
محمود محسن
أكدت مروة الببلاوي زوجة الشهيد المقدم رامي هلال ان اليوم كان من أفضل الأيام التي مرت على أسرتنا، وقالت: كنت أتمنى أن يكون زوجي الشهيد موجود اليوم ويحصل هو بنفسه على هذا التكريم.

وأضافت زوجة الشهيد المقدم رامي هلال خلال تصريحات تليفزيونية أن رامي ضحى بحياته في سبيل الوطن وهو يستحق هذا التكريم الذي لم يحصل عليه في حياته ولكنه حصل عليه بعد استشهاده.

وتابعت أن آخر رسالة لي من زوجي كانت رسالة عبر تطبيق "واتس اب" بانه قد قام بشراء شئ لي وتحدث مع ابنته على الهاتف وطلب منها رعاية إخواتها. 

وقالت جيدا نجلة الشهيد المقدم رامي هلال "أنا جيدا بنت الشهيد المقدم رامي هلال مش محتاجة أوصف نفسي أنا بنت البطل الشجاع اللي ضحى بحياته عشان مصر وأن فخورة بيه وهو وحشني وهو في مكان احسن وفيه 1000 زي بابا بيدافعوا عننا تحيا مصر، بينما قام علي نجل الشهيد بانه يحب الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمسك بأن يمسك يده.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تقديرًا لدوره في محاربة الإجرام... قوص تنظم حفل تأبين للشهيد «باسم فكري»

أمام أولاده ووالده.. محافظ القاهرة يرفع اسم الشهيد رامي هلال على مدرسة بالتجمع

أخطر وأشهر 10 حوادث هزت الرأي العام خلال 2019 في بني سويف

الأم البديلة

كان مبتسما.. والدة النقيب أيمن حاتم: نعمة من عند ربنا إنى أكون أم لشهيد.. فيديو

مشهد مؤثر بين السيسي ونجل شهيد الأمن الوطني في احتفالية عيد الشرطة "فيديو"

ترشيحاتنا

تميمة كارتيرون.. حوريا الغيني يضم مدافع الأهلي السابق

سليماني كوليبالي يوجه ضربة موجعة للنجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي

عقب ظهور فيروس كورونا.. قرار مفاجئ من الصحة العالمية

بعد تصدرها التريند وإشاعة خطوبتها.. 10 صور لـ منة عرفة تثير الجدل

حسام البدري يكشف حقيقة الخلاف مع طارق مصطفى .. فيديو

مفاجأة.. تعرف على ضيف خالد الغندور في أول حلقة من برنامج زملكاوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهيار اسعار بيجو peugeot وتراجعها 30 ألف جنيه ..صور

تسبب 5 كوارث صحية.. هاني الناظر يحذر من تقبيل الأطفال في الفم

أم مهملة تتسبب في وفاة ابنتها بجرعة مخدرات.. تفاصيل