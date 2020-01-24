أنا بنت الشهيد.. ابنة الشهيد المقدم رامي هلال تهدي رسالة مؤثرة لوالدها

أكدت مروة الببلاوي زوجة الشهيد المقدم رامي هلال ان اليوم كان من أفضل الأيام التي مرت على أسرتنا، وقالت: كنت أتمنى أن يكون زوجي الشهيد موجود اليوم ويحصل هو بنفسه على هذا التكريم.





وأضافت زوجة الشهيد المقدم رامي هلال خلال تصريحات تليفزيونية أن رامي ضحى بحياته في سبيل الوطن وهو يستحق هذا التكريم الذي لم يحصل عليه في حياته ولكنه حصل عليه بعد استشهاده.





وتابعت أن آخر رسالة لي من زوجي كانت رسالة عبر تطبيق "واتس اب" بانه قد قام بشراء شئ لي وتحدث مع ابنته على الهاتف وطلب منها رعاية إخواتها.



