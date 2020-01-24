أسباب السيوليت وأعراضه.. 3 طرق للعلاج

أسباب السليوليت وطرق علاجها ، متعددة حيث أن السبب الدقيق للسيلوليت غير معروف ، ولكن يبدو أنه ناتج عن تفاعل بين النسيج الضام في الطبقة الجلدية التي تقع تحت سطح الجلد، والدهون الموجودة أسفله مباشرة، فعندما تبرز الخلايا الدهنية فى طبقة الجلد فإن هذا يعطى مظهر السيلوليت، لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير أسباب السليوليت وطرق علاجها.





أسباب السيلوليت وطرق علاجها





يمكن أن يؤثر السيلوليت على كل من الرجال والنساء ، ولكنه أكثر شيوعًا في الإناث ، بسبب اختلاف توزيعات الدهون والعضلات والأنسجة الضامة، وتتضمن أسباب السيلوليت فيما يلي:-





- العوامل الهرمونية والعمر





من المحتمل أن تلعب الهرمونات دورًا مهمًا في تطور السيلوليت، مثل الاستروجين ، الأنسولين ، النورادرينالين ، وهرمونات الغدة الدرقية ، والبرولاكتين فهي جزء من عملية إنتاج السيلوليت، ففى حالة انخفاض هرمون الاستروجين عند النساء عند الاقتراب من انقطاع الطمث ، فإن تدفق الدم إلى النسيج الضام تحت الجلد يتناقص أيضًا، حيث أن انخفاض الدورة الدموية يعني انخفاض كمية الأكسجين في المنطقة ، مما يؤدي إلى انخفاض إنتاج الكولاجين، فتتوسع الخلايا الدهنية أيضًا مع انخفاض مستويات الإستروجين.





- يتسبب العمر أيضًا في أن يصبح الجلد أقل مرونة وأرق وأكثر عرضة للتراجع، فهذا يزيد من فرصة السيلوليت النامية.





- عوامل وراثية

بعض الجينات مطلوبة لتطوير السيلوليت، حيث يمكن ربط العوامل الوراثية بسرعة التمثيل الغذائي للشخص ، وتوزيع الدهون تحت الجلد ، والعرق ، حيث تؤثر تلك العوامل على فرصة السيلوليت النامية.





- العوامل الغذائية ونمط الحياة

لا ينتج السيلوليت عن "السموم" ، على الرغم من أن نمط الحياة الصحي قد يساعد في تقليل المخاطر، فالأشخاص الذين يتناولون الكثير من الدهون والكربوهيدرات والملح والألياف القليلة جدًا من المحتمل أن يكون لديهم كميات أكبر من السيلوليت.





- التدخين

يكون السيلوليت أكثر انتشارًا بين المدخنين ، وأولئك الذين لا يمارسون الرياضة ، وأولئك الذين يجلسون أو يقفون في وضعية واحدة لفترات طويلة من الزمن.





- الملابس الضيقة

ارتداء الملابس الداخلية مع مرونة ضيقة عبر الأرداف يمكن أن تحد من تدفق الدم ، وهذا قد يسهم في تشكيل السيلوليت.





- الدهون الزائدة

فالسيلوليت أكثر انتشارًا في الأشخاص الذين يعانون من الدهون الزائدة.





- علاج السيلوليت

- يستخدم العلاج بالموجات الصوتية جهازًا يدويًا لنقل الموجات الصوتية، ولكنه يستغرق عدة جلسات.





- قد يحسن العلاج بالليزر ظهور السيلوليت لمدة عام أو أكثر.





- يتضمن علاج الكربوكسيد إدخال غاز ثاني أكسيد الكربون تحت الجلد، حيث تشمل الآثار الجانبية الكدمات والانزعاج بعد العملية ، ولكن قد تختفي بعض السيلوليت.



