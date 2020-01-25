كل ما تريد معرفته عن تفاصيل ​الميثاق الأخلاقي لـ الطلاب الأزهريين

أعلن قطاع المعاهد الازهرية على بوابة الازهر الالكترونية على الانترنت ، تفاصيل ​الميثاق الأخلاقي للطالب الأزهري .





حيث قال ​​الميثاق الأخلاقي للطالب الأزهري : يواجه الطالب الأزهري اليوم مجموعة من التحديات التي تؤثر على تفكيره وسلوكه وانفعالاته، وتوجهه للبعد عن الضوابط التي يرتضيها الأزهر الشريف والمجتمع، وقد يرتكب سلوكيات تؤثر في ثقته بنفسه، وتؤثر سلبًا على مستواه الدراسي، أو تؤدي إلى ضعفه دراسيًّا، أو تسبب توترًا في علاقته بأساتذته وزملائه؛ الأمر الذي يقتضي توعيته بحقوقه وواجباته، وتحصينه بالأخلاق الحسنة؛ ليكون قادرًا على مواجهة هذه التحديات.









وأضاف أنه تأسيسًا على ذلك، ولما كان الوطن هو الغاية الأولى التي يجب أن نحافظ عليها بكل ما نملك؛ كان على الأزهر الشريف توعية طلابه بحقوقهم وواجباتهم، والأخلاق التي يجب أن يتحلَّوا بها داخل مؤسساته التعليمية وخارجها، وفى تعاملاته مع زملائه وأساتذته، الأمر الذي يسهم في نفعه لشخصه وبيئته ومجتمعه



