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تعليم

سوهاج الأزهرية تعلن عن وظيفة شيخ معهد بعدد من المعاهد بالعسيرات

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:36 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
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قســم التعليــم
أعلنت إدارة التنسيق بمنطقة سوهاج الأزهرية، عن حاجتها إلى وظيفة شيخ معهد بعدد من المعاهد الازهرية التابعة لإدارة العسيرات: معهد أولاد حمزة الابتدائي ، و معهد أولاد جبارة الابتدائي، ومعهد الرشايدة الابتدائي ، و معهد بنين نجع عباس الإعدادي الثانوي ، و معهد بنين المساعيد الإعدادي الثانوي ، و معهد فتيات نجع عباس الإعدادي الثانوي. 

ويُشترط للتقدم إلى الوظيفة الآتي: أن يكون المتقدم من شاغلي وظائف التعليم والدعوة، وذلك طبقًا لبطاقة الوصف الوظيفي، وتطبيقًا لقانون 156 لسنة 2007، الخاص بكادر المعلمين، وقانون 7 لسنة 2013، ولائحته التنفيذية.

ويشترط أيضًا أن يكون من: وظائف المعلمين وما يقابلها (معلم أول أ – معلم خبير- كبير معلمين) ، مؤهل عال تربوي مناسب ، والحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط (75 إلى أقل من 90 درجة) على الأقل في العامين السابقين للترقية ، و ألا يكون محالًا للتحقيق بالجهة الإدارية أو النيابة الإدارية أو المحكمة التأديبية ، و أن لا يكون حاصلًا على جزاء إداري أكثر من عشرة أيام في العام ذاته .

كما يشترط أن يكون المتقدم من العاملين بالإدارة نفسها ، و يتم تقديم طلب إلى إدارة التنسيق، باسم / رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، معتمد ومختوم من الإدارة التابع لها، مرفقًا به بيان حالة (كمبيوتر - يدوي) مختوم ومعتمد من الإدارة التابع لها، وذلك لمدة عشرة أيام من تاريخ الإعلان.
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