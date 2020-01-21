سوهاج الأزهرية تعلن عن وظيفة شيخ معهد بعدد من المعاهد بالعسيرات

أعلنت إدارة التنسيق بمنطقة سوهاج الأزهرية، عن حاجتها إلى وظيفة شيخ معهد بعدد من المعاهد الازهرية التابعة لإدارة العسيرات: معهد أولاد حمزة الابتدائي ، و معهد أولاد جبارة الابتدائي، ومعهد الرشايدة الابتدائي ، و معهد بنين نجع عباس الإعدادي الثانوي ، و معهد بنين المساعيد الإعدادي الثانوي ، و معهد فتيات نجع عباس الإعدادي الثانوي.





ويُشترط للتقدم إلى الوظيفة الآتي: أن يكون المتقدم من شاغلي وظائف التعليم والدعوة، وذلك طبقًا لبطاقة الوصف الوظيفي، وتطبيقًا لقانون 156 لسنة 2007، الخاص بكادر المعلمين، وقانون 7 لسنة 2013، ولائحته التنفيذية.





ويشترط أيضًا أن يكون من: وظائف المعلمين وما يقابلها (معلم أول أ – معلم خبير- كبير معلمين) ، مؤهل عال تربوي مناسب ، والحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط (75 إلى أقل من 90 درجة) على الأقل في العامين السابقين للترقية ، و ألا يكون محالًا للتحقيق بالجهة الإدارية أو النيابة الإدارية أو المحكمة التأديبية ، و أن لا يكون حاصلًا على جزاء إداري أكثر من عشرة أيام في العام ذاته .



