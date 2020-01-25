حبس لص ألقى «شطة» على وجه سائق لسرقته

أمرت نيابة التبين و15 مايو، بحبس لص 4 أيام، سرق توك توك من قائده بعد إلقاء "شطه" على وجهه، أثناء سيره، بالتبين .





وكانت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة التبين أثناء تفقدهم للحالة الأمنية بجوار سور القومية للاسمنت بطريق الأوتوستراد ـ دائرة القسم تناهى لسمعه صوت استغاثة أحد الأشخاص .





وباستبيان الأمر تم التقابل مع سائق توك توك والذي قرر بأنه حال سيره بالدراجة البخارية قيادته " توك توك " بمنطقة الشارع الجديد ــ دائرة القسم استوقفه احد الأشخاص " أدلى بأوصافه التقريبية " وطلب منه توصيله إلى المنطقة محل البلاغ.





وفور وصولهما فوجئ بقيامه بإلقاء مسحوق الشطة على وجهه , واستولى منه على الدراجة البخارية قيادته ولاذ بالفرار .





وبتتبع خط سير هروب المتهم ومن خلال ما أدلى به المجنى عليه من أوصاف؛ أمكن ضبطه ، وتبين أنه عاطل مقيم بحلوان حال استقلاله الدراجة البخارية المستولى عليها وبحوزته كيس بداخله مسحوق " الشطة " .





وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة ، وبسؤال المجني عليه تعرف على المتهم والدراجة ، واتهمه بسرقته بالإكراه ، تحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق، وجاري تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخري .