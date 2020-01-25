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حوادث

حبس لص ألقى «شطة» على وجه سائق لسرقته

السبت 25/يناير/2020 - 09:01 ص
حبس لص
حبس لص
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عمرو خليفة
أمرت نيابة التبين و15 مايو، بحبس لص 4 أيام، سرق توك توك من قائده بعد إلقاء "شطه" على وجهه، أثناء سيره، بالتبين .

وكانت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة التبين أثناء تفقدهم للحالة الأمنية بجوار سور القومية للاسمنت بطريق الأوتوستراد ـ  دائرة القسم تناهى لسمعه صوت استغاثة أحد الأشخاص .

وباستبيان الأمر تم التقابل مع سائق توك توك والذي قرر  بأنه حال سيره بالدراجة البخارية قيادته " توك توك " بمنطقة الشارع الجديد ــ  دائرة القسم استوقفه احد الأشخاص " أدلى بأوصافه التقريبية " وطلب منه توصيله إلى المنطقة محل البلاغ.               

وفور وصولهما فوجئ بقيامه بإلقاء مسحوق الشطة على وجهه , واستولى منه على الدراجة البخارية قيادته ولاذ بالفرار .

وبتتبع خط سير هروب المتهم ومن خلال ما أدلى به المجنى عليه من أوصاف؛ أمكن ضبطه ، وتبين أنه عاطل مقيم بحلوان حال استقلاله الدراجة البخارية المستولى عليها وبحوزته كيس بداخله مسحوق " الشطة " .

وبمواجهته بما  أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة ، وبسؤال المجني عليه تعرف على المتهم والدراجة ، واتهمه بسرقته بالإكراه ، تحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق، وجاري تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخري .
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